Dünya Kupası'na gruplarda veda eden Almanya, dünya basını tarafından topa tutuldu

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya, Katar'da son 16 turunu göremedi. E Grubu'nda Japonya 6 puanla lider, İspanya'da 4 puan ile aynı puana sahip Almanya'nın averajla önünde grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi. Kosta Rika ise 3 puan ile son sırada kaldı. Dünya ve Alman basını ise turnuvadan elenen takımını sertçe eleştirdi.

BILD

Bild, Almanya'nın elenmesini 'ne kadar utanç verici' başlığıyla verirken. Haberinde, 'Almaya üst üste ikinci kez Dünya Kupası Grupları'nı geçemedi' dedi. Bild ayrıca maçtan bir görsel paylaşarak, 'Bu sahneler gerçekten acıtıyor' ifadelerini kullandı.

BERLINER ZEITUNG

Berliner Zeitung sitesi ise Almanya'nın gruplardan çıkamamasını ağır bir yük olarak görürken, Almanya'nın artık bir turnuva takımı olmadığını vurguladı.

DIE TAGESZEITUNG

Die Tageszeitung sitesi Almanya'nın başarısızlığını 'Oyun bitti' manşetiyle gördü ve 'Almanya yine elendi' dedi.

GAZETTA DELLO SPORT

Gazzetta dello Sport: "Almanya evinde, İspanya tarafından ihanete uğradı . Ancak Almanların tek suçu kendileriydi çünkü Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında Japonya'ya karşı mağlubiyet aldılar' dedi.

L'EQUIPE

L'Equipe: "Almanya, Dünya Kupası'nda bir kabus gecesi daha yaşadı. Başlama vuruşundan sonra artık kaderini kontrol edemedi."

MARCA



"Teşekkürler, Almanya! Teşekkürler Havertz!