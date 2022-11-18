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Spor

Dünya Kupasına Jorge Jesus imzası! Tam 17 futbolcu...

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Dünya Kupası'na damga vuracak gibi duruyor. Birçok milli takımın bünyesinde tam 17 oyuncusu olan deneyimli teknik adam, eski oyuncularının performansını yakından takip edecek .

SporX18 Kasım 2022 Cuma 10:29 - Güncelleme:
Dünya Kupasına Jorge Jesus imzası! Tam 17 futbolcu...
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2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala turnuvada yer alacak ülkelerin kadrolarında geçmiş dönemde Jorge Jesus'la çalışan fotbolcu sayısının çokluğu dikkat çekti.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NDA 9 FUTBOLCU

Başta Jorge Jesus'un kendi ülkesi Portekiz olmak üzere Arjantin, Brezilya ve Uruguay gibi turnuvada öne çıkan güçlü milli takımlarda birçok yıldız isism bulunuyor. Özellikle Portekiz'de Jesus'un hem Bnefica hem de Sporting dönemlerinden oyuncuları yer alıyor. Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Bruno Fernandes, Ruben Dias, Ruben Neves, Cancelo, William Carvalho, Joao Mario, Gonçalo Ramos, Antonio Silva daha önce Jorge Jesus'la çalışmış, başarıyı yakalamıştı.

GÜNEY AMERİKA'DAN DA BİRÇOK İSİM VAR

Brezilya Milli Takımı'nda Pedro ve Everton Riberio, Flamengo döneminde Jesus2un öğrencileiydi. Arjantin Milli Takımı'nda da Di Maria ve Otamendi ve Enzo Fernandez, 69 yaşındaki teknik adamın Benfica'da çalıştığı oyunculardı.

Uruguay'da Darwin Nunez, Sebastian Coates ve Arrascaeta isimleri göze çarpıyor.

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