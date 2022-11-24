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Spor

Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı! Dries Mertens neye uğradığını şaşırdı

Dries Mertens, son Dünya Kupası'nda ilk maçında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Martinez'in Dries Mertens tercihi, ülkede tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Kasım 2022 Perşembe 20:24 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı! Dries Mertens neye uğradığını şaşırdı
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Galatasaraylı Dries Mertens, son kez katıldığı Dünya Kupası'nda şoka uğradı. Belçika'nın Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 yendiği maçta Dries Mertens'in 1 dakika bile süre almaması tartışma konusu oldu.

DRIES MERTENS, SON KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

35 yaşında Dries Mertens, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'na davet edildi. Tecrübeli hücum oyuncusu son kez bu organizasyonda forma giyme şansı buldu.

DRIES MERTENS 1 DAKİKA BİLE SÜRE ALAMADI

Dries Mertens için son Dünya Kupası istediği gibi başlamadı. Belçika'nın Michy Batshuayi'nin golüyle Kanada'yı 1-0 mağlup ettiği maçta teknik direktör Roberto Martinez, Dries Mertens'e forma şansı vermedi. Martinez'in bu tercihi tartışma konusu oldu. Belçika basınında, "Son Dünya Kupası'nda yedek kulübesinde oturmak Dries Mertens için büyük hayal kırıklığı." ifadelerine yer verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıkan Dries Mertens, bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı ve toplam 758 dakika süre aldı. 35 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 2 golle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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