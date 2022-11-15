Dünya Kupası'nda dağıtılacak para dudak uçuklattı!

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım günü Katar ile Ekvador arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.

Turnuvada yer alacak olan takımların kadroları açıklandı. Dünyanın en büyük futbol organizasyonunda ne kadar para dağıtılacağı da belli oldu.

Dünya Kupası'nda birbirinden zorlu sekiz grupta takımlar ilk iki sırayı alarak adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.

A Grubu'nda Senegal - Hollanda, B Grubu'nda İngiltere - İran, C Grubu'nda Arjantin - Meksika, D Grubu'nda Fransa Danimarka, E Grubu'nda İspanya - Almanya, F Grubu'nda Belçika - Hırvatistan, G Grubu'da Brezilya - Sırbistan ve H Grubu'nda Portekiz - Uruguay maçları futbolseverlerin grup aşamasında heyecanla beklediği maçların başında geliyor.

EN ÇOK KAZANAN ÜLKELER

Dünya Kupası denilince akla hiç şüphesiz ki Brezilya geliyor. Sambacılar tam beş kez Dünya Kupası'nı müzesine götürerek bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Almanya ve İtalya dörder kez bu sevinci yaşarken, Fransa, Arjantin ve ilk iki Dünya Kupası'nı kazanan Uruguay'ın iki Dünya Kupası bulunuyor.

İspanya ve İngiltere ise dünyanın bir numaralı kupasını bir kez kazanma sevinci yaşadılar.

YAYIN HAKLARI

Dünya Kupası'nda dağıtılacak paraların büyük bir kısmını TV yayın hakları oluşturuyor. Buradan gelecek olan para yaklaşık olarak 2 milyar 460 milyon Dolar (yaklaşık olarak 45 milyar 774 bin TL).

Pazarlamadan elde edilecek olan gelir ise 1 milyar 363 milyon Dolar (yaklaşık olarak 25 milyar 362 milyon TL)

FIFA'nın Dünya Kupası için kasasından koyacağı para ise 843 milyon Dolar (yaklaşık 15 milyar 686 milyon TL). Takımlara ayakbastı parası olarak ise 1 milyon 500 bin dolar ödenecek. Takımlara toplamda dağıtılacak ödül ise 440 milyon dolar.

ŞAMPİYON'A BÜYÜK PARA ÖDÜLÜ

Dünya Kupası'nı kazanan takım 42 milyon Dolar'ı (yaklaşık 781 milyon TL) kasasına koyacak. Finali kaybeden taraf ise 30 milyon dolar (yaklaşık 558 milyon) alacak.

Üçüncülük maçını kazanan takımın alacağı ödül 27 milyon dolar (yaklaşık 502 milyon TL) dördüncünün payı ise 25 milyon Dolar (yaklaşık 465 milyon TL) olacak.

5 MİLYAR KİŞİ...

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dünya üzerinden 5 milyardan fazla insanın bu turnuvayı izleyeceğini ve bunun bir rekor olduğunu açıkladı.

Öte yandan FIFA'ya 64 maç için 23 milyon bilet talebi geldiği ifade edildi.