Dünya Kupası'nda forma giymiş babalar ve oğulları

Baba Kupa Takım Oğlu Kupa Takım Martin Vantolra 1934 İspanya Jose Vantolra 1970 Meksika Roger Rio 1934 Fransa Patrice Rio 1978 Fransa Domingos da Guia 1938 Brezilya Ademir da Guia 1974 Brezilya Vicente Asensi 1950 İspanya J.Manuel Asensi 1978 İspanya Tomas Balcazar 1954 Meksika J. Hernandez Gutierrez 1986 Meksika Cesare Maldini 1962 İtalya Paolo Maldini 90, 94, 98, 02 İtalya M.Sanchis Martinez 1966 İspanya M.Sanchis Hontiyuelo 1990 İspanya Jean Djorkaeff 1966 Fransa Youri Djorkaeff 1998, 2002 Fransa Miguel Reina 1966 İspanya Pepe Reina 2006, 2010 İspanya Pablo Forlan 1966, 1974 Uruguay Diego Forlan 2002, 2010 Uruguay Nicolea Lupescu 1970 Romanya Ionut Lupescu 1990, 1994 Romanya Jan Verheyen 1970 Belçika Gert Verheyen 1998, 2002 Belçika Julio Montero Castillo 1970, 1974 Uruguay Paolo Montero 2002 Uruguay Roy Andersson 1978 İsveç Patrik Andersson 1994, 2002 İsveç Roy Andersson 1978 İsveç Daniel Andersson 2002, 2006 İsveç Anders Linderoth 1978 İsveç Tobias Linderoth 2002, 2006 İsveç Miguel Angel Alonso 1982 İspanya Xabi Alonso 2006, 2010 İspanya Jan Kozak 1982 Çekoslovakya Jan Kozak 2010 Slovakya Wlodzimierz Smolarek 1982, 1986 Polonya Euzebiusz Smolarek 2006 Polonya Cha Bum-kun 1986 Güney Kore Cha Du-ri 2002, 2010 Güney Kore J.Hernandez Gutierrez 1986 Meksika Javier Hernandez 2010, 2014 Meksika Vladimir Weiss 1990 Çekoslovakya Vladimir Weiss 2010 Slovakya Alexander Guimaraes 1990 Kosta Rika Celso Borges 2014 Kosta Rika Danny Blind 1990, 1994 Hollanda Daley Blind 2014 Hollanda Peter Schmeichel 1998 Danimarka Kasper Schmeichel 2018 Danimarka Mazinho 1994 Brezilya Thiago Alcantara 2018 İspanya - Aile boyu Dünya Kupası serüveni ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında forma giyen Javier Hernandez, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda ailesinin 3. kuşak temsilcisi olarak Meksika Milli Takımı'nın formasını giydi. Hernandez, babasından 24, büyükbabasından da 56 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı yakaladı. Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda da Meksika Milli Takımı'nda forma giyen Hernandez'in büyükbabası Tomas Balcazar, 1954 Dünya Kupası'nda, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986 Dünya Kupası'nda milli takım adına mücadele etti. - Babaları teknik direktör olanlar Dünya Kupası'nda bazı futbolcuların teknik direktörlüklerini babaları yaptı. Babalarının yönetiminde Dünya Kupası maçlarına çıkan futbolcular şunlar: Teknik direktör Futbolcu Ülke Tarih Ondino Viera Milton Viera Uruguay 1966 Cesare Maldini Paolo Maldini İtalya 1998 Zlatko Kranjcar Niko Kranjcar Hırvatistan 2006 Vladimir Weiss Vladimir Weiss Slovakya 2010 Bob Bradley Michael Bradley ABD 2010 Popüler Haberler AB'nin ikiyüzlülüğü! Tatar'dan sert tepki: KKTC, emin adımlarla onurlu mücadelesine devam edecektir

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