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  • Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
Spor

Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

2026 Dünya Kupası öncesi Avrupa elemeleri kura çekimi torbaları belli oldu. Karadağ ile oynanan maç sonrası A Milli Futbol Takımı 2. torbadaki yerini aldı. İşte ay yıldızlıların muhtemel rakipleri...

20 Kasım 2024 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2. sırayı alan A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba Karadağ maçı sonrası netleşti. İşte Milli Takımımız'ın torbası ve muhtemel rakipleri...

HANGİ TORBADAYIZ?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak.

GRUP FORMATI

12 eleme grubu olacak. Her eleme grubunda 4 ya da 5 ülke olacak.

KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

13 Aralık'ta Dünya Kupası elemeleri kuraları çekilecek.

1. TORBA

İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya

2. TORBA

TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç

3. TORBA

İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail

4. TORBA

Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya

5. TORBA

Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino

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