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  • Dünya Kupası'ndaki kritik maçta Michy Batshuayi ve Dries Mertens, Romain Saiss'e karşı
Spor

Dünya Kupası'ndaki kritik maçta Michy Batshuayi ve Dries Mertens, Romain Saiss'e karşı

2022 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında, Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens'in formasını giydiği Belçika, Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss'in takımı Fas'a karşı mücadele edecek.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Dünya Kupası'ndaki kritik maçta Michy Batshuayi ve Dries Mertens, Romain Saiss'e karşı
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2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında yarın Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek.

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.

İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.

  • Belçika Fas
  • Belçika
  • Michy Batshuayi
  • Dries Mertens
  • Romain Saiss

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