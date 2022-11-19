Dünya Kupası'nın açılış maçının hakemi belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesi için 46 yaşındaki Orsato'nun görevlendirildiği kaydedildi.

60 bin kişilik Al Bayt Stadı'ndaki karşılaşma, 20 Kasım Pazar günü 19.00'da başlayacak.

DANIEL ORSATO'NUN KARNESİ

46 yaşındaki İtalyan hakem Daniel Orsato, kariyeri boyunca toplam 538 resmi maçta düdük çaldı. Dünya Kupası Elemeleri'nde de ise 13 karşılaşmada düdük çalan Orsato, bu karşılaşmalarda 65 kez sarı kartına başvurdu ve 3 kez kırmızı kart çıkardı.