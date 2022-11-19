İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2022 Cumartesi / 25 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6105
  • EURO
    19,2641
  • ALTIN
    1046.41
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupası'nın açılış maçının hakemi belli oldu
Spor

Dünya Kupası'nın açılış maçının hakemi belli oldu

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda açılış mücadelesi olan Katar-Ekvador karşılaşmasında Daniele Orsato düdük çalacak.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 00:50 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nın açılış maçının hakemi belli oldu
ABONE OL

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesi için 46 yaşındaki Orsato'nun görevlendirildiği kaydedildi.

60 bin kişilik Al Bayt Stadı'ndaki karşılaşma, 20 Kasım Pazar günü 19.00'da başlayacak.

DANIEL ORSATO'NUN KARNESİ

46 yaşındaki İtalyan hakem Daniel Orsato, kariyeri boyunca toplam 538 resmi maçta düdük çaldı. Dünya Kupası Elemeleri'nde de ise 13 karşılaşmada düdük çalan Orsato, bu karşılaşmalarda 65 kez sarı kartına başvurdu ve 3 kez kırmızı kart çıkardı.

  • düya kupası
  • katar
  • ekvador
  • daniel orsato

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.