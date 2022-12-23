İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2022 Cuma / 30 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6915
  • EURO
    19,8566
  • ALTIN
    1079.76
  • BIST100
    5429.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupası'nın en güzel golü belli oldu! İmza Richarlison...
Spor

Dünya Kupası'nın en güzel golü belli oldu! İmza Richarlison...

Katar 2022 Dünya Kupası'nın en güzel golü belli oldu. Birinci olarak seçilen gol Brezilya'nın, Sırbistan'ı 2-0 mağlup ettiği maçta Richarlison'un 73. dakikada attığı röveşata golü oldu.

AA23 Aralık 2022 Cuma 16:23 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nın en güzel golü belli oldu! İmza Richarlison...
ABONE OL

Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçta Richarlison'un röveşatayla attığı gol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisi seçildi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Richarlison, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.

Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan ile oynanan G Grubu maçının 73. dakikasında atmıştı. Richarlison, Vinicius Junior'un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu şık bir şekilde kontrol edip, röveşatayla ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.