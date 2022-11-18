Dünya Kupası'nın şifresi, yerli teknik direktörler

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.
Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 21 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.
Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Fransa da Didier Deschamps ile tarihindeki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya da 4'er şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.
- Şampiyonlar ve teknik direktörler
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:
Kupa
Şampiyon
Teknik direktör
1930
Uruguay
Alberto Suppici
1934
İtalya
Vittorio Pozzo
1938
İtalya
Vittorio Pozzo
1950
Uruguay
Juan Lopez Fontana
1954
Batı Almanya
Josef Herberger
1958
Brezilya
Vicente Italo Feola
1962
Brezilya
Aymore Moreira
1966
İngiltere
Alf Ramsey
1970
Brezilya
Mario Zagallo
1974
Batı Almanya
Helmut Schön
1978
Arjantin
Cesar Luis Menotti
1982
İtalya
Enzo Bearzot
1986
Arjantin
Carlos Salvador Bilardo
1990
Batı Almanya
Franz Beckenbauer
1994
Brezilya
Carlos Alberto Parreira
1998
Fransa
Aime Jacquet
2002
Brezilya
Luiz Felipe Scolari
2006
İtalya
Marcello Lippi
2010
İspanya
Vicente del Bosque
2014
Almanya
Joachim Löw
2018
Fransa
Didier Deschamps
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