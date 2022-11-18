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Spor

Dünya Kupası'nın şifresi, yerli teknik direktörler

Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan takımların dikkat çekici bir istatistiği bulunuyor. Şampiyon takımların başındaki teknik direktörler aynı zamanda çalıştırdıkları ülkenin pasaportuna sahip yerli hocalardan oluşuyor

AA18 Kasım 2022 Cuma 11:15 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nın şifresi, yerli teknik direktörler
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Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.

Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 21 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.

Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Fransa da Didier Deschamps ile tarihindeki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya da 4'er şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.

- Şampiyonlar ve teknik direktörler

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:

Kupa

Şampiyon

Teknik direktör

1930

Uruguay

Alberto Suppici

1934

İtalya

Vittorio Pozzo

1938

İtalya

Vittorio Pozzo

1950

Uruguay

Juan Lopez Fontana

1954

Batı Almanya

Josef Herberger

1958

Brezilya

Vicente Italo Feola

1962

Brezilya

Aymore Moreira

1966

İngiltere

Alf Ramsey

1970

Brezilya

Mario Zagallo

1974

Batı Almanya

Helmut Schön

1978

Arjantin

Cesar Luis Menotti

1982

İtalya

Enzo Bearzot

1986

Arjantin

Carlos Salvador Bilardo

1990

Batı Almanya

Franz Beckenbauer

1994

Brezilya

Carlos Alberto Parreira

1998

Fransa

Aime Jacquet

2002

Brezilya

Luiz Felipe Scolari

2006

İtalya

Marcello Lippi

2010

İspanya

Vicente del Bosque

2014

Almanya

Joachim Löw

2018

Fransa

Didier Deschamps

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