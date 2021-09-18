İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2021 Cumartesi / 11 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,658
  • EURO
    10,1795
  • ALTIN
    488.028
  • BIST100
    1419.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Mas Güreşi Şampiyonası İstanbul'da başladı
Spor

Dünya Mas Güreşi Şampiyonası İstanbul'da başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) ev sahipliğinde Dünya Mas Güreşi Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2021 Dünya Mas Güreşi Kupası'nın ikinci ayağı İstanbul'da başladı.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 12:55 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 12:55
ABONE OL

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, Dünya Etnospor Konfederasyonunun ana hedefinin geleneksel sporları korumak ve yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Geleneksel sporların unutulması ve kaybolmasını önlemek için festival, konferans, seminer ve farklı birçok faaliyet yürüttüklerini ifade eden Kazancı, ''Bugüne kadar Etnospor Kültür Festivallerinde ve yine tarafımızdan gerçekleştirilen Etnospor okul etkinliklerinde mas güreş sporuna da yer verdik. Bu spor dalının Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlamaya çalıştık. Şimdi de İstanbul'da bu şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Mas güreşinin gelişimini ve yaygınlaşmasını görmenin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Kazancı, organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından müsabakalara geçildi. Yarın sona erecek şampiyonada, 9 erkek ve 5 kadın kategorisi olmak üzere toplamda 14 kategoride müsabakalar yapılıyor. Müsabakalarda 12 ülkeden 150 sporcu mücadele ediyor.

Etkinlik alanlarında, ücretsiz olarak okçuluk, ok savaşları, binicilik, mangala ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri de düzenleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.