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Spor

Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motofest'in biletleri satışa sunuldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı ve Türkiye MotoFest'in özel indirimli biletleri satışa çıkarıldı.

AA23 Haziran 2023 Cuma 10:26 - Güncelleme:
Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motofest'in biletleri satışa sunuldu
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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile 30 Ağustos tarihinde başlayıp 5 gün sürecek Türkiye Motofest'in indirimli biletleri satışa sunuldu.

Motor sporlarının en gözde organizasyonu Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motofest'in Afyonkarahisar iline özel indirimli biletleri, Park Afyon AVM ve Söz marketlerde 5 Temmuz Çarşamba gününe kadar 250 liradan satışta olacak.

Organizasyon biletleri, 5 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde 350, 1-29 Ağustos tarihlerinde 450, 30 Ağustos-3 Eylül arasında ise 500 liradan satılacak.

Organizasyonun biletleri ayrıca online olarak "passo.com.tr"den de alınabilecek.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar ayağı ile birlikte 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Uluslararası Türkiye Motosiklet Festivali de düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile başlayacak festival kapsamında; konserler, gösteriler ve çocuklara yönelik etkinlikler gibi birçok aktivite yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Spor Totonun destekleri, Türkiye Motosiklet Federasyonunun katkılarıyla gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından organize edilecek.

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