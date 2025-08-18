İSTANBUL 30°C / 21°C
18 Ağustos 2025 Pazartesi
  Dünya onların tavırlarını konuşuyor! ''Sezon başında Mourinho ve Duran kaosu''
Spor

Dünya onların tavırlarını konuşuyor! ''Sezon başında Mourinho ve Duran kaosu''

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında berabere kaldığı maçta yaşananlar dış basında gündem oldu. Jose Mourinho'nun Göztepe maçında devre bitmeden içeri girmesi ve Jhon Duran'ın dirseği dünyada gündem oldu. İşte detaylar...

18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:57
Dünya onların tavırlarını konuşuyor! ''Sezon başında Mourinho ve Duran kaosu''
Şampiyonlar Ligi'nde 5-2'lik skorla Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'deki mutluluk havası Süper Lig'deki ilk maçta bozuldu. Talisca'nın son dakikada penaltı kaçırdığı Göztepe deplasmanında tek isabetli şutu da bu şekilde bulan Kanarya, kendinden daha önce 10 kişi kalan rakibine karşı oyun üstünlüğünü kabul ettiremedi. Verilen-verilmeyen penaltı, Duran'ın sarı gördüğü dirsek ve Mourinho'nun ilk yarıda soyunma odasına gitmesi Avrupa ve Güney Amerika'da haberlere konu oldu.

'MOU'DAN YENİ ŞOV'

Kolombiya basınından futbolred, "Agresif tavırlarını sürdüren Duran, ilk maçında tartışma konusu oldu. Sarı kartla kurtulmasının şans olduğu konuşuluyor" dedi. Marca ise "Mourinho'nun yeni şovu! İçeri giderek şoke etti. Duran kırmızı görebilirdi. Beklenen Mou ve Duran kaosu en baştan yaşandı. Devam edeceği neredeyse kesin" yorumunu yaptı. Rpt, "Mou, Benfi a maçı öncesi Talisca'nın kaçırdığı penaltıyla yandı" diye yazdı.

