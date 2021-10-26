Dünya rekoru kıran Şahika Ercümen'e Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

DHA 26 Ekim 2021 Salı 11:55 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 11:55

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Cumhuriyet'in 98. yılına özel, paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dalışıyla, hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kıran Şahika Ercümen'i tebrik ediyorum. Paletsiz ve tüpsüz olarak daldığı 100 metre derinlikten, ay-yıldızlı bayrağımız ile çıkarak bizleri gururlandıran, Türk kadınının gücünü ve isterse neler başarabileceğini tüm dünyaya gösteren Şahika kardeşime milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum."