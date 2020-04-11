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Spor

Dünya Sağlık Örgütü'nden Belarus'a ''Durdurun''

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi yaptığı açıklamada dünyada devam eden ender liglerden biri olan Belarus'ta koronavirüs test rakamlarının her geçen gün arttığını ve ligi durdurmaları gerektiğini söyledi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 23:26 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 23:26
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Dünyada koronavirüs olmasına rağmen devam ettirilen nadir liglerden biri olan Belarus'a Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı geldi.

Örgütün temsilcilerinden Dr. Patrick O'Connor yaptığı açıklamada Belarus'ta her geçen gün koronavirüse yakalanan insan sayısının arttığını belirtirken liglerin oynatılmaya devam etmesini büyük bir hata olarak değerlendirdi.

O'Connor açıklamasında, "Elimizdeki verilere göre Belarus'ta her geçen gün pozitif test rakamı iki katına çıkıyor. Bu sebeple tüm izolasyon önlemlerini arttırmalılar ve spor gibi kitlesel organizasyonları durdurmalılar." sözlerini kullandı.

Yakın zamanda Belarus Sağlık Bakanı, dünya çapında gösterilen tepkiler üzerine açıklama yaparak, "Ligleri askıya almak benim verebileceğim bir karar değil" sözleri ile topu futbolun yetkililerine atmıştı.

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