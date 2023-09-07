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Spor

Dünya Şampiyonası'nda yer alacak sporcularımız belli oldu

Dünya Şampiyonası'nda yer alacak kadın ve serbest milli güreşçiler belli oldu. Türkiye Güreş Federasyonu, kadın ve serbest milli sporcuları da sosyal medya hesaplarından açıkladı.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 14:02 - Güncelleme:
Dünya Şampiyonası'nda yer alacak sporcularımız belli oldu
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 16-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda ve serbest stilde temsil edecek milli sporcular belli oldu.

Daha önce grekoromen stilde mücadele edecek isimleri duyuran Türkiye Güreş Federasyonu, kadın ve serbest milli sporcuları da sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:

Kadınlar: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 53 kilo Tuba Demir, 55 kilo Melda Dernekçi, 57 kilo Elvira Kamaloğlu, 59 kilo Mehlika Öztürk, 62 Selvi İlyasoğlu, 65 kilo Kadriye Aksoy, 68 kilo Buse Çavuşoğlu Tosun, 72 kilo Nesrin Baş ve 76 kilo Mehtap Gültekin

Serbest: 57 kilo Süleyman Atlı, 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 65 kilo Cavit Acar, 70 kilo Servet Coşkun, 74 kilo Soner Demirtaş, 79 kilo Ramazan Sarı, 86 kilo Osman Göçen, 92 kilo Feyzullah Aktürk, 97 kilo İbrahim Çiftçi ve 125 kilo Taha Akgül.

  • 2023 Dünya Güreş Şampiyonası
  • Türkiye Güreş Federasyonu
  • taha akgül

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