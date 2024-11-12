Devre arası transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Arjantin'e 2022 Dünya Kupası'nı kazandıran yıldız için harekete geçti.

GALATASARAY'A 3 RAKİP

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Everton, Galatasaray, Bologna ve Nottingham Forest, Gonzalo Montiel'i kadrosuna katmak istiyor.

AVANTAJ SARI-KIRMIZILILARDA

Öte yandan bu transfer yarışında önde olan takımın Avrupa'da mücadele etmesinden ötürü Galatasaray olduğu aktarıldı.

SEVILLA SICAK BAKIYOR

Sevilla, bu sezon yalnızca 4 maça çıkan ve 101 dakika sahada kalabilen 27 yaşındaki sağ bekin ayrılığına sıcak bakıyor.

DÜNYA KUPASI'NI GETİRMİŞTİ

Arjantin'in Fransa'yı mağlup ederek kazandığı Dünya Kupası'nda takımının son seri penaltı atışını gole çeviren Montiel, tarihi başarının mimarlarından olmuştu.