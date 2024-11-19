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Spor

Dünya şampiyonu Aslan oluyor! Galatasaray'dan ses getirecek transfer

Galatasaray'da Okan Buruk'un gözüne giremeyen Elias Jelert yerine transfer için herekete geçildi. İspanya'dan gelen iddiaya göre Galatasaray Ocak ayında Sevilla'nın kapısını çalacak.

19 Kasım 2024 Salı 18:12 - Güncelleme:
Dünya şampiyonu Aslan oluyor! Galatasaray'dan ses getirecek transfer
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Galatasaray'da Ocak ayı Transfer dönemi için hazırlıklar sürüyor. Galatasaray'ın sağ bek transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

Elias Jelert'in sezon başında büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen, oyuncunun Okan Buruk'un gözüne giremesi sonrası yeni rota belirlendi.

GALATASARAY'DAN JELERT'İN YERİNE HAMLE

İspanya'nın Sevilla bölgesi basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Gonzalo Montiel için Sevilla ile görüşmelerini hızlandırdı.

Sevilla'nın oyuncuyla yola devam etmeyeceği de yazıldı. Bu sezon Sevilla formasını 4 kez giyen Montiel, 101 dakika sahada kalabildi.

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