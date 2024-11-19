Galatasaray'da Ocak ayı Transfer dönemi için hazırlıklar sürüyor. Galatasaray'ın sağ bek transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

Elias Jelert'in sezon başında büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen, oyuncunun Okan Buruk'un gözüne giremesi sonrası yeni rota belirlendi.

GALATASARAY'DAN JELERT'İN YERİNE HAMLE

İspanya'nın Sevilla bölgesi basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Gonzalo Montiel için Sevilla ile görüşmelerini hızlandırdı.

Sevilla'nın oyuncuyla yola devam etmeyeceği de yazıldı. Bu sezon Sevilla formasını 4 kez giyen Montiel, 101 dakika sahada kalabildi.