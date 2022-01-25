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Spor

Dünya şampiyonu eski cimnastikçi Szilveszter Csollany koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski Macar cimnastikçi Szilveszter Csollany hayatını kaybetti.

AA25 Ocak 2022 Salı 19:28 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 19:28
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Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski Macar cimnastikçi Szilveszter Csollany, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetti.

Macaristan Olimpiyat Komitesi ve Macaristan Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan ortak açıklamada, bir süredir hastanede Kovid-19 tedavisi gören Csollany'nin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Halka aletinde yarıştığı Avrupa şampiyonalarında 6 madalya elde eden ve 2002'de dünya şampiyonluğu yaşayan Csollany, 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda gümüş, 2000 Sydney Olimpiyat Oyunları'nda ise altın madalya kazanmıştı.

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