Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik telefonu

AA 21 Kasım 2021 Pazar 10:20 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 10:20

Kasapoğlu, yarış sonunda telefonla arayarak görüştüğü Razgatlıoğlu'na şampiyonada gösterdiği başarılı performansla büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti.

Kasapoğlu mesaj da yayımladı...

Kasapoğlu ayrıca yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Endonezya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılının şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten kutluyorum. Milli sporcumuz, böylesine büyük ve anlamlı bir başarıyla kendini bir kez daha ispatlayarak, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Sporda 'marka ülke' olması yolunda attığımız adımların sonuçlarını görmek memnuniyet verici. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil eden Toprak'a ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, önümüzdeki yarışlarda başarılarının devamını diliyorum."