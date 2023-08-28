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Spor

Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda Şahika Ercümen üçüncü oldu

Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, çift palet kategorisinde 91 metreye dalarak bronz madalyanın sahibi oldu.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda Şahika Ercümen üçüncü oldu
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Honduras'ta yapılan Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, çift palet kategorisinde 91 metreye dalarak bronz madalya kazandı.

Honduras'ta gerçekleştirilen ve 36 ülkeden 105 sporcunun katıldığı Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda, milli sporcu Şahika Ercümen, bronz madalya elde etti. Ercümen, bu derecesi ile Asya Kıtası rekoru da kırmış oldu.

Ayrıca Milli Olimpiyat Komitesi'ne bağlı düzenlenen resmi dünya şampiyonasında Türkiye'ye, bu kategoride son 7 senedir kazandırılan ilk madalya da geldi.

  • Dünya Serbest Dalış Şampiyonası
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