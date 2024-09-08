Dünya Supersport Şampiyonası'nda milli motosikletçiler piste çıktı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ilk yarışı milli motosikletçilerden Can Öncü 5'inci, Bahattin Sofuoğlu ise 16'ncı sırada bitirdi.
Fransa'nın 4,4 kilometre uzunluğa sahip Magny Cours Pisti'nde 8. ayak mücadelesinin birinci yarışı yapıldı.
Yarışı, Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan Can Öncü 5'inci, MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise 16'ncı sırada tamamladı.
İlk yarışta, EAB Racing'den Fin Niki Tuuli birinci, Motozoo ME AIR Racing'den İtalyan Federico Caricasulo ikinci, Pata Yamaha Racing'den Hollandalı Glenn Van Straalen ise üçüncü oldu.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağında dün yapılması planlanan ilk yarış, olumsuz hava şartları nedeniyle bugüne ertelenmişti.
Fransa'daki ikinci yarış, TSİ 15.00'te yapılacak.