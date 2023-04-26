Dünya Tekvando Şampiyonası seçmeleri Konya'da gerçekleştirildi

Dünya Tekvando Şampiyonası öncesi milli takım seçme müsabakaları, Konya'da gerçekleştirildi.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre erkekler 74 ve 87 ile kadınlar 53 kilo için Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda seçmeler yapıldı.
Seçmeyi erkekler 74 kiloda Yiğithan Kılıç, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer, kadınlar 53 kiloda ise Zeynep Taşkın kazandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:
ERKEKLER
54 kilo: Görkem Polat - Direkt
58 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu - Direkt
63 kilo: Hakan Reçber - Direkt
68 kilo: Ferhat Can Kavurat - Direkt
74 kilo: Yiğithan Kılıç - Seçmeyi kazanan
80 kilo: Hüseyin Kartal - Direkt
87 kilo: Enbiya Taha Biçer - Seçmeyi kazanan
+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli - Direkt
KADINLAR
46 kilo: Rukiye Yıldırım - Direkt
49 kilo: Merve Dinçel - Direkt
53 kilo: Zeynep Taşkın - Seçmeyi kazanan
57 kilo: Hatice Kübra İlgün - Direkt
62 kilo: Özge Özbey - Direkt
67 kilo: İkra Kayır - Direkt
73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar - Direkt
+73 kilo: Nafia Kuş - Direkt