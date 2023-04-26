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Spor

Dünya Tekvando Şampiyonası seçmeleri Konya'da gerçekleştirildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Dünya Tekvando Şampiyonası öncesi milli takım seçmeleri Konya'da gerçekleştirildi.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 22:30 - Güncelleme:
Dünya Tekvando Şampiyonası seçmeleri Konya'da gerçekleştirildi
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Dünya Tekvando Şampiyonası öncesi milli takım seçme müsabakaları, Konya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre erkekler 74 ve 87 ile kadınlar 53 kilo için Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda seçmeler yapıldı.

Seçmeyi erkekler 74 kiloda Yiğithan Kılıç, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer, kadınlar 53 kiloda ise Zeynep Taşkın kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

ERKEKLER

54 kilo: Görkem Polat - Direkt

58 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu - Direkt

63 kilo: Hakan Reçber - Direkt

68 kilo: Ferhat Can Kavurat - Direkt

74 kilo: Yiğithan Kılıç - Seçmeyi kazanan

80 kilo: Hüseyin Kartal - Direkt

87 kilo: Enbiya Taha Biçer - Seçmeyi kazanan

+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli - Direkt

KADINLAR

46 kilo: Rukiye Yıldırım - Direkt

49 kilo: Merve Dinçel - Direkt

53 kilo: Zeynep Taşkın - Seçmeyi kazanan

57 kilo: Hatice Kübra İlgün - Direkt

62 kilo: Özge Özbey - Direkt

67 kilo: İkra Kayır - Direkt

73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar - Direkt

+73 kilo: Nafia Kuş - Direkt

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