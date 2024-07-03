İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5781
  • EURO
    35,1344
  • ALTIN
    2458.52
  • BIST100
    10590.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Türkiye'nin tarihi zaferini konuşuyor! ''Leipzig'de unutulmaz gece''
Spor

Dünya Türkiye'nin tarihi zaferini konuşuyor! ''Leipzig'de unutulmaz gece''

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 son 16 turunda eşleştiği Avusturya'yı dün akşam 2-1'lik skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Ay yıldızlıların bu başarısı dünya basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...

3 Temmuz 2024 Çarşamba 09:13 - Güncelleme:
Dünya Türkiye'nin tarihi zaferini konuşuyor! ''Leipzig'de unutulmaz gece''
ABONE OL

Dün akşam son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın tarihi başarısı dünya basınında geniş yer buldu. İşte manşetlere yansıyanlar...

Türkiye, Avusturya karşısında son anda yaptığı harika kurtarışla Euro 2024'te çeyrek finale yükseldi (Mirror)

Türkiye, Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Arda Güler ve Merih Demiral galibiyetin mimarı oldu. (France24)

Türkiye, Avusturya'yı geçerek çeyrek finale yükselirken Avrupa Şampiyonası rekorunu kırdı (METRO)

Arda Güler icat ediyor, Demiral uyguluyor, Günok kurtarıyor... ve Türkiye hayal ediyor. Leipzig'de unutulmaz bir geceydi . Bir Avrupa Şampiyonası'nda en ihtiyatlı maçın bile harika olabileceğinin kanıtı... Baumgartner'ın yöneldiği alana doğru bir orta ve Günok, 1970'de Meksika'da Banks'in Pelé'sini hatırlatan ikonik bir el ile kurtardı. Türkiye heyecan verici maçta Avusturya'yı yendi ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. (Marca)

Türkiye heyecan verici maçta Avusturya'yı yendi ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. (ESPN)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.