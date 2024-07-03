Dün akşam son 16 turunda Avusturya'yı 2-1'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın tarihi başarısı dünya basınında geniş yer buldu. İşte manşetlere yansıyanlar...

Türkiye, Avusturya karşısında son anda yaptığı harika kurtarışla Euro 2024'te çeyrek finale yükseldi (Mirror)

Türkiye, Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Arda Güler ve Merih Demiral galibiyetin mimarı oldu. (France24)

Türkiye, Avusturya'yı geçerek çeyrek finale yükselirken Avrupa Şampiyonası rekorunu kırdı (METRO)

Arda Güler icat ediyor, Demiral uyguluyor, Günok kurtarıyor... ve Türkiye hayal ediyor. Leipzig'de unutulmaz bir geceydi . Bir Avrupa Şampiyonası'nda en ihtiyatlı maçın bile harika olabileceğinin kanıtı... Baumgartner'ın yöneldiği alana doğru bir orta ve Günok, 1970'de Meksika'da Banks'in Pelé'sini hatırlatan ikonik bir el ile kurtardı. Türkiye heyecan verici maçta Avusturya'yı yendi ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. (Marca)

Türkiye heyecan verici maçta Avusturya'yı yendi ve çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. (ESPN)