Dünya yıldızı Fenerbahçe'de! Süper Lig'de asrın transferi: Yer yerinden oynayacak

Bu sezon şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Fenerbahçe, ara transferde kadrosunu güçlendirerek yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Altay Bayındır'ın beklentilerin altında kalmasının ardından Fenerbahçe, yıldız file bekçisi Keylor Navas'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DEN KALECİ HAREKATI

Teknik direktör Jorge Jesus ile bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de en büyük sıkıntı kalede yaşandı. Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altından kalan Altay Bayındır, performansıyla sezon başından bu yana tartışma konusu oldu. Bu nedenle Fenerbahçe, kaleye takviye yapma kararı aldı.

FENERBAHÇE, KEYLOR NAVAS'I GETİRİYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Keylor Navas'ı bitirmeye hazırlanıyor. Yıldız file bekçisi ve kulübü PSG ile prensipte anlaşmaya varan sarı-lacivertliler önümüzdeki günlerde transferi resmiyete dökecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Keylor Navas, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla yalnızca 1 resmi maçta forma giydi. 36 yaşındaki Kosta Rikalı yıldız file bekçisi kalesinde 1 gol gördü. Navas, bu sezon sakatlığı nedeniyle 5 karşılaşmayı da kaçırdı.