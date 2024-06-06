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Spor

Dünya yıldızlarıyla aynı listede! Mauro Icardi Avrupa'nın en golcüleri arasında

Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi sezonu gol kralı olarak olarak tamamladı. Bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiren başarılı forvet elde ettiği istatistiklerle Avrupa'nın en golcü futbolcuları listesinde kendine yer buldu. İşte detaylar...

6 Haziran 2024 Perşembe 11:32 - Güncelleme:
Dünya yıldızlarıyla aynı listede! Mauro Icardi Avrupa'nın en golcüleri arasında
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Mauro Icardi, Avrupa'nın en golcü futbolcuları listesinde yer aldı. Sergilediği performans ile Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Icardi, aynı zamanda sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 gol, 11 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, Avrupa'da en çok gol katkısı sağlayan futbolcular arasına girdi.

Listede dünyaca ünlü yıldız futbolcular da yer aldı. Real Madrid'e transfer olan Fransız yıldız Kylian Mbappe ağları 44 kez sarsarken, 10 da asist yaptı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 44 gol, 12 asistlik performans sergileyen Harry Kane de istatistikleriyle ön plana çıktı.

Sporting Lizbon forması giyen İsveç'li forvet Viktor Gyokeres ise bu sezon 43 kez ağları sarsarken, 14 kez de gol pası verdi.

Manchester City'nin şampiyonluğunda önemli rol oynayan Erling Haaland 38 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Liverpool forması giyen Muhammed Salah ise 25 gol atıp, 14 kez de gol pası verdi.

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