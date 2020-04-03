Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da hemen hemen tüm ligler askıya alındı. İngiltere Premier Lig'in de ertelenmesiyle Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son bu durumu fırsata çevirdi.
İngiliz ekibinden izin alan Güney Koreli yıldız, 4 haftalık vatani görevini tamamlamak üzere ülkesine döndü. Son'ın orduya katıldığı ifade edildi.
Normal şartlarda 21 ay boyunca askerlik yapması gereken Heung-Min Son, Asya oyunlarında kazandığı madalya ile bu süreyi 4 haftaya indirmeyi başarmıştı.
27 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 32 maçta 16 gol 9 asistlik katkı sağladı.