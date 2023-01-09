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Spor

Dünyaca ünlü yıldız Marcelo şampiyonluk için geliyor! Ve bitti bu iş

Kariyerine Yunanistan'da devam eden Brezilyalı yıldız Marcelo takımı Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü sol bek Marcelona'nın yeni rotasının ise Türkiye olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Ocak 2023 Pazartesi 08:30 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü yıldız Marcelo şampiyonluk için geliyor! Ve bitti bu iş
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Kariyerinin büyük bölümü Real Madrid'de geçiren Brezilyalı sol bek Marcelo İspanyol kulübünden geçtiğimiz yaz ayrılmış ve Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olmuştu. Fenerbahçe ile de adı anılan yıldız tercihini Yunanistan yana kullansa da takımından ayrılmaya hazırlanıyor. İddia ise Marcelona'nın Süper Lig'e gelecek olması...

MARCELO TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray'ın sol bek transferi için Marcelo'yı kadrosuna katacağı iddia edildi. Star'ın aktardığı bilgiye göre Brezilyalı sol bek Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Sarı kırmızılılar da şampiyonluk yolunda tecrübeli ismi kadrosuna katmak istiyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TALİPLERİ VAR

Al-Nassr'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi olan Al-Shabab'ın Marcelo'yu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Ancak Brezilyalı sol bek sarı kırmızılılar anlaşması halinde Türkiye'ye gelmeye daha sıcak bakıyor.

MARCELONA'NIN YUNANİSTAN PERFORMANSI

Marcelo, bu sezon Olympiakos formasıyla yalnızca 5 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların hiçbirinde ilk 11'de yer almayan 34 yaşındaki yıldız herhangi bir skor katkısına katkıda bulunmadı.

Star Gazetesi

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