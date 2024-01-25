Dünyada 7. sırada! Penaltısız 406 gol: Edin Dzeko

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, penaltısız en çok gol atan futbolcular listesine 7. sıradan girdi.

Listenin ilk sırasında 713 golle Lionel Messi, ikinci sırada ise 712 golle Cristiano Ronaldo var.

Üçüncü Robert Lewandowski penaltısız 574 gol atarken, Edin Dzeko ise 954 maçta 406 kez beyaz noktaya gelmeden ağları sarstı.

Sergio Agüero, Samuel Eto'o, Edinson Cavani, Didier Drogba gibi isimleri geride bıraktı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

37 yaşındaki golcü Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 20 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı.