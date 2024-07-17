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Spor

Dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralandı! Arda Güler'li Real Madrid damga vurdu

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance, 'Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası' çalışmasını yaptı. Real Madrid, 1 milyar 805 milyon dolarla dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında birinci oldu.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 20:09 - Güncelleme:
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralandı! Arda Güler'li Real Madrid damga vurdu
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Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın yaptığı araştırmaya göre, geçen yıl birinciliği Manchester City'e kaptıran Real Madrid, bu sene 1 milyar 805 milyon dolarla yeniden dünyanın en değerli futbol kulübü oldu.

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance'ın "Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası" çalışmasından yapılan derlemeye göre, listeye girebilen 50 kulüp arasında ilk 10'da yer alanların marka değeri 13 milyar 673 milyon dolara ulaştı.

Milli futbolcu Arda Güler'in de yer aldığı Real Madrid, 1 milyar 805 milyon dolarla dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında birinci oldu. Geçen yıl yerini Manchester City'e kaptıran Real Madrid, bu sene yeniden birincilik tacını aldı.

"Marka gücü" markalar için önde gelen kriter olurken, Real Madrid 100 üzerinden 96,3 marka gücü skoruyla Google, Coca-Cola, Ferrari ve Rolex gibi dünyanın belli başlı markalarını geride bıraktı. Real Madrid, sosyal medya platformlarında en çok takip edilen futbol kulübü ünvanını da taşıyor.

İngiltere takımı Manchester City 1 milyar 726 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, bu takımı 1 milyar 653 milyon dolarla Barcelona takip etti.

İNGİLİZLER İLK 10'A DAMGA VURDU

En değerli 10 kulübün 6'sını İngiliz takımları oluşturdu. İlk 10'da iki İspanyol, bir Fransız ve bir Alman takımı da yer buldu.

Listede 4'üncü sırayı 1 milyar 498 milyon dolarlık marka değeriyle Manchester United alırken, 1 milyar 478 milyon dolarla Liverpool 5'inci sıranın sahibi oldu.

Bayern Münih 1 milyar 325 milyon dolarlık marka değeriyle 6'ncı sıraya yükselirken, Paris Saint-Germain 1 milyar 294 milyon dolarla 7'nci sıraya geriledi.

Listenin 8'inci sırasında 1 milyar 67 milyon dolarlık marka değeriyle Arsenal, 9'uncu sırasında 930 milyon dolarla Tottenham Hotspur, 10'uncu sırasında da 897 milyon dolarla Chelsea yer aldı.

İlk 50 içinde İngiltere 18, Almanya 11, İspanya 8, İtalya 6, Fransa 3, Portekiz 2, Hollanda 2 kulüp markasıyla temsil edildi.

4 TÜRK FUTBOL KULÜBÜNÜN MARKA DEĞERİ 44 MİLYON DOLAR

Yayımlanan listenin son sırasında yer alan İspanya futbol kulübü Villarreal'in marka değeri 100 milyon dolar oldu. Türk futbol kulüplerinin marka değeri bunun altında kalırken, listede yer bulamadı.

En değerli 4 Türk futbol kulübünün 2024 yılı itibarıyla toplam marka değerinin ise 44 milyon dolar olduğu belirlendi.

FUTBOLDA BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türk futbolunun değer üretemediğine işaret ederek, "Bu alanda yapılan onca yatırımın ülkeye geri dönüşü istenen düzeyde olmuyor. Spordaki başarıların ülkelerin yumuşak gücü üzerinde önemli etkisi var. Türkiye'nin futbol endüstrisiyle bu güce daha fazla katkıda bulunması gerekiyor." diye konuştu.

Sporda, özellikle futbolda başarının bir tesadüf olmadığının altını çizen İlgüner, bunun için federasyonların, belli bir strateji doğrultusunda tutarlı, kararlı ve sabırlı çalışmalarla futbolu "değerli" hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Araştırmaya göre, dünyanın en değerli 20 futbol kulübünün marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

2024 SIRAMARKAÜLKE2024 MARKA DEĞERİ
1Real Madrid CFİspanya 1,805
2Manchester City FCİngiltere1,726
3FC Barcelonaİspanya1,653
4Manchester United FCİngiltere1,498
5Liverpool FCİngiltere1,478
6FC Bayern MunichAlmanya1,325
7Paris Saint-GermainFransa1,294
8Arsenal FCİngiltere1,067
9Tottenham Hotspur FCİngiltere930
10Chelsea FCİngiltere897
11Borussia DortmundAlmanya668
12Juventus FCİtalya623
13Club Atlético de Madridİspanya556
14FC Internazionale Milanoİtalya486
15AC Milanİtalya429
16Bayer 04 LeverkusenAlmanya357
17RasenBallsport LeipzigAlmanya333
18Newcastle United FCİngiltere325
19West Ham United FCİngiltere275
20Aston Villa FCİngiltere268

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