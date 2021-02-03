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Spor

Durdurulamıyor! Fransa'da Yusuf Yazıcı fırtınası

Fransa Lig 1'in 23. haftasında deplasmanda Bordeaux ile karşılaşan Lille'de milli yıldız Yusuf Yazıcı, takımının ilk golüne imza attı. Lille, deplasmanda 3-0 galip geldi.

DHA03 Şubat 2021 Çarşamba 23:07 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 23:07
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Fransa Lig 1'de Yusuf Yazıcı fırtınası sürüyor. Ligin 23'üncü haftasında Lille, Bordeaux deplasmanında 3-0 kazanırken, Yusuf Yazıcı takımını 54'üncü dakikada öne geçiren golü attı.

23'üncü hafta mücadelesinde milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı mücadeleye ilk 11'de başlarken, Yazıcı, Jonathan Bamba'nın asistinde 54'üncü dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Yazıcı ligde 7'nci golünü kaydederken 3 de asisti bulunuyor. Ayrıca milli oyuncu Avrupa Ligi'nde de 6 golle takımına büyük katkı sağladı.

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