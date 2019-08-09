Durmisi ile çifte bayram sevinci

Danimarkalı oyuncu daha önce yapılan görüşmelerde Siyah-Beyazlı takıma olumsuz yanıt vermişti. Ancak 25 yaşındaki futbolcunun geçen sürede kararını değiştirdiği ve yeni bir takım ile yeni bir maceraya başlama fikrinin ağır bastığı öğrenildi. Kartal, yıldız futbolcunun menajeri ile temasa geçerken, haftaya nihai görüşme yapılacak ve bir aksilik çıkmazsa bayramda Durmisi transferi açıklanacak.