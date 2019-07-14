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Durmisi’de geri sayım

Beşiktaş’ın gündemindeki 25 yaşındaki oyuncu, Lazio’nun kamp kadrosuna alınmadı. İtalyan basını, “Sportif Direktör Tare Beşiktaş ile görüştü. Transfer her an bitebilir” diye yazdı.

  • Star Spor
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ADRİANO ile yeni sezon için anlaşamayıp yollarını ayıran Beşiktaş, sol bek arayışlarında Laziolu Riza Durmusi için artık geri sayıma geçti. Lazio’nun Auronzo de Cadore Bölgesi’nde yapacağı yeni sezon hazırlık kampına Casola, Djavan Anderson ve Rossi ile birlikte Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncunun da alınmadığı açıklandı.

TAKIM BULMASI İSTENDİ

İtalyan yöneticilerin bu oyunculara kendilerine takım bulmaları için izin verdiği belirtildi. Böylece 25 yaşındaki sol bekin Beşiktaş’a transferi için önemli bir gelişme yaşanmış oldu. Kartal’ın başarılı sol bek ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin de şu anda olumlu geçtiği kaydedildi.

1.5 MİLYON € VERİLDİ

Çizme basınında da bu transferle ilgili haberler çıkarken Lazio Sportif Direktörü İgli Tare’nin Beşiktaş ile pazarlık masasına oturduğu, transferin de her an açıklanabileceği yazıldı. Siyah-Beyazlılar’ın Durmisi için 1.5 milyon euro teklif ettiği, daha önce 4 milyon euro isteyen Lazio’nun ise 2.5 milyon euroya kadar indiği öğrenildi.

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