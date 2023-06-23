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Spor

Dursun Özbek: 100. yılda şampiyonluk bize çok yakıştı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

23 Haziran 2023 Cuma 21:23 - Güncelleme:
Dursun Özbek: 100. yılda şampiyonluk bize çok yakıştı
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1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 AGS) tarafından düzenlenen etkinlikte Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu kutlandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kupasının sergilendiği etkinliğe Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Maruf Güneş ile Fatih Demircan katıldı.

Başkan Dursun Özbek, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada 1905 AGS ailesine teşekkürlerini iletirken şunları söyledi:

"Her zaman gereken desteği Galatasaray'a veriyorlar. Bu güzel şampiyonluğun kutlamasını başkent Ankara'da yapmak da ayrıca büyük zevk veriyor. Biz Ankaragücü maçında şampiyon olduk, Faruk Ünlüsoy Başkan o zaman da yanımızdaydı. Dolayısıyla buranın ayrı bir özelliği var. Burada olmaktan çok mutluyum. Cumhuriyetimizin 100. yıl kupası Galatasaray'ımıza çok yakıştı. İnşallah 100 sene sonra da bizim torunlarımız kupayı alacaklar. Galatasaray 100. yılda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bütün Galatasaraylılara selamlarımı gönderiyorum. Bizi izlemeye devam etsinler."

1905 AGS Başkanı Faruk Ünlüsoy da Başkan Dursun Özbek ve yöneticilere davete katıldıklarını için teşekkür etti.

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