İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2025 Çarşamba / 8 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,173
  • EURO
    44,8142
  • ALTIN
    4226.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dursun Özbek: 2026'da 26. şampiyonluk gelecek
Spor

Dursun Özbek: 2026'da 26. şampiyonluk gelecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi4 Haziran 2025 Çarşamba 00:43 - Güncelleme:
Dursun Özbek: 2026'da 26. şampiyonluk gelecek
ABONE OL

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği(AGS) tarafından Ankara'da bir otelde Galatasaray'ın 25'inci Şampiyonluk Gecesi etkinliği düzenlendi.

Geceye, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, 1905 AGS Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ünlüsoy, Galatasaraylı İş İnsanları ve 1905 AGS üyeleri katıldı.

Organizasyonda açıklamalarda bulunan Özbek, Ankara'nın kendileri için özel bir yeri olduğunu ifade ederek, "Her sene burada yapılan kutlamalar çok keyifli oluyor. Şampiyonluk arzumuz buradaki kutlamaları düşünerek daha da kuvvetli hale geliyor. Şampiyonluğumuz bir seri olsun. 2023'de 23, 2024'te 24'te 24, 2025'te 25'inci şampiyonluk geldi. 2026'da 26'ncı şampiyonluğumuz gelecek inşallah. Buradaki tüm Galatasaraylılar'a sevgilerimi gönderiyorum. Galatasaray'a gösterdikleri ilginin, sevginin hiç azalmamasını arzu ediyorum. Her zaman yanımızda olan AGS'ye şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.