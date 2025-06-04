Dursun Özbek: 2026'da 26. şampiyonluk gelecek

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği(AGS) tarafından Ankara'da bir otelde Galatasaray'ın 25'inci Şampiyonluk Gecesi etkinliği düzenlendi.

Geceye, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, 1905 AGS Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ünlüsoy, Galatasaraylı İş İnsanları ve 1905 AGS üyeleri katıldı.

Organizasyonda açıklamalarda bulunan Özbek, Ankara'nın kendileri için özel bir yeri olduğunu ifade ederek, "Her sene burada yapılan kutlamalar çok keyifli oluyor. Şampiyonluk arzumuz buradaki kutlamaları düşünerek daha da kuvvetli hale geliyor. Şampiyonluğumuz bir seri olsun. 2023'de 23, 2024'te 24'te 24, 2025'te 25'inci şampiyonluk geldi. 2026'da 26'ncı şampiyonluğumuz gelecek inşallah. Buradaki tüm Galatasaraylılar'a sevgilerimi gönderiyorum. Galatasaray'a gösterdikleri ilginin, sevginin hiç azalmamasını arzu ediyorum. Her zaman yanımızda olan AGS'ye şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.