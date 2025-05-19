Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Ligi de kazandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylılar Cemiyeti'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, "Fenerbahçe, 4'ü takmadan biz 5. yıldızı takarız." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "2017'de söyledim. O verdiğim sözü bugün tutmanın gururunu yaşıyorum. Hayırlı olsun 5. yıldız. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.