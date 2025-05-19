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Spor

Dursun Özbek açıkladı! Victor Osimhen takımda kalacak mı?

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylılar Cemiyeti'nde konuştu. Özbek, Victor Osimhen'in takımdaki geleceği ile ilgili durumu değerlendirdi. İşte detaylar...

Haber Merkezi19 Mayıs 2025 Pazartesi 00:55 - Güncelleme:
Dursun Özbek açıkladı! Victor Osimhen takımda kalacak mı?
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Ligi de kazandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylılar Cemiyeti'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, "Fenerbahçe, 4'ü takmadan biz 5. yıldızı takarız." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "2017'de söyledim. O verdiğim sözü bugün tutmanın gururunu yaşıyorum. Hayırlı olsun 5. yıldız. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

  • Galatasaray Başkanı
  • Dursun Özbek
  • Victor Osimhen

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