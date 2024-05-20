Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"KİMSE HESAP SORMUYOR"

Dursun Özbek: "Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklar tüm spor kamuoyu gözünde cereyan etti. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları, ona çanak tutan kamu görevlileri hakkında gerekli suç duyurularını yaptık."

Dursun Özbek: "Ali Koç'un şımarıkları artarak devam ediyor, kimse de bu şahıstan hesap sormuyor."

Dursun Özbek: "Ali Koç maç sonrası polis eşliğinde trafik durdurularak, polis eşliğinde stada kaldı. Güvenlik görevlileri şehir eşkıyasının korumalığını yapmıştır. Bu söylediklerim tek tek kameralarda var."

"ALİ KOÇ'TAN HESAP SORACAĞIM"

Dursun Özbek: "Ali Koç iyi dinle, bu yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım!"

Dursun Özbek: "Ali Koç senin tüm camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu Türkiye görecek! Son altı ayda yapılanları hatırlayın!"

Dursun Özbek: "Ali Koç bu yaptıklarını bana sökmez, bunu bil! Ben Galatasaray'ın başkanıyım!"

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Dursun Özbek: "İyilik kazanacak, Galatasaray şampiyon olacak!"

Dursun Özbek: "Galatasaray bu şampiyonluğu önceliğe almıştır, inşallah 24 olacak! Değerli bir şampiyonluk!"

Dursun Özbek: "Burada söylediklerimizin hepsi aklımızdan geçen, icat edilmiş şeyler değil. Hepsi kameralarda var. Daha önce yapılanların hepsi basında, videolarda var. Bir tarafta stadyumun koruması için 2400 tane devlet polisi buraya memur edilmiş. Teşekkür ediyoruz devletimize. Bu maç önemli bir maç, şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Stadyumu korumakla görevli arkadaşlar, maç bittikten 1.5 saat sonra escort ediyorlar, stadyuma giriliyor, akreditasyon alanlarına giriliyor. Daha fazlasını söylemeye gerek yok. Herkes kamera kayıtlarına baksın. Orada her şey var. Dünkü olayla ilgili söylemek istediklerim bundan ibaret."

MERT HAKAN YANDAŞ TEPKİSİ

Dursun Özbek: "Yapabilecekleri tek şey bu. Ellerinden gelen bu. Gerek bahsettiğiniz oyuncu (Mert Hakan Yandaş), ismini söylemek istemiyorum. Isınmadan beri tek yapabilecekleri bu, kaos ve gerginlik yaratmak. Olayı futbolun dışına taşımak."

Dursun Özbek: "Polis görevlisi arkadaşlara sesleniyorum. Yahu siz bunları bilmiyor musunuz! Siz bunların farkında değil misiniz! Silahlı korumaların stadyum içinde ne işi var! Stadyum boşalmış herkes evine gitmiş. Orada sadece görevliler var. Görevlilere ne yaptıkları kameralarda yok mu! Çekilmedi mi!"

- Dursun Özbek: "Gözlerinizle gördünüz olanları. Bizim bir şey söylememize gerek bile yok aslında. Fakat, camiamızı temsilen duruşumuzu ifade etmek istiyoruz. Boş sahada yanına silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı..."

- Erden Timur: "Devletin polis memurları var."

- Dursun Özbek: "Bu işin bir statüsü var. Burası Galatasaray'a ait bir yer. Belli bir süre TFF'nin yetkisi altında, takip eden insanları var federasyonun. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre dahi akreditasyon alanına giremem. Bu TFF'nin görev süresi bitince orası Galatasaray'ın evidir. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi... Tek başına da gelemiyorsun. Silahlı korumalar, 80 kişi, stadyum boşalmış, seyirci boşalmış, sahte kabadayılık değil de nedir. Sahte kabadayılık değil de nedir. Niye yapıyorsun? Galatasaray gibi büyük bir camiada, daha önce söyledim, sen camiaları birbirine kırdırmak için bir proje yapıyorsun."

Dursun Özbek: "Polis görevlisi arkadaşlara sesleniyorum. Yahu siz bunları bilmiyor musunuz! Siz bunların farkında değil misiniz! Silahlı korumaların stadyum içinde ne işi var! Stadyum boşalmış herkes evine gitmiş. Orada sadece görevliler var. Görevlilere ne yaptıkları kameralarda yok mu! Çekilmedi mi!"

Dursun Özbek: "Bir tek amaç görüyorum. Maç bitmiştir, sonuç tescil edilmiştir. Ondan sonrası işte en tehlikeli kısmı orası. Türkiye'de 80 milyon kişi futbolla ilgilidir, yaşlısı genci çoluğu çocuğu. Herkes futbolla ilgilidir. Sen bunu yaptığın zaman insanları tahrik ettiğinin farkında değil misin? Sokakta Fenerbahçelisi Galatasaraylısı birbirini gördüğü zaman nasıl davranır? Biz bunları yaşamadık mı? Başka ülkelerde yaşanmadı mı?"

"YAZIKLAR OLSUN!"

Dursun Özbek: "Bir şeye çok yazık; Ali Koç önemli bir ailenin ferdi. İyi bir eğitim almış birisi. Ailesinin gücü belli. Bu gücün arkasında, böyle bir işe tevessül etmek, böyle bir işe girişmek, insanları birbirine düşürmek, bunun hesabını kim verebilir ya! Yarın böyle bir olay vuku bulduğu zaman, durumdan vazife çıkarmak isteyenler olmayacak mı? Bu gerginliği yaratıyorsun, sadece bu seviyede mi kalır! Bu durumdan vazife çıkarmak isteyenler olursa bunun hesabını kim verecek! Yazıklar olsun ya yazıklar olsun!"

Dursun Özbek: "Değerli basın, size düşen bir görev var. Gördüklerinizi, duyduklarınızı kamuoyuyla paylaşmanız lazım. Biz söylüyoruz ama belli bir seviyede, Galatasaray'ın etik değerleri çerçevesinde kalmak zorundayız. Daha yarış bitmedi. Bu kinin, nefretin bu hale dönüşmesi insanları birbirine kırdırmak seviyesine gelmesini tehlikeli buluyorum. Başka bir tehlike de bu işe destek veren, Ali Bey konvoyuyla stadyuma gelen polis escortuyla gelmiş. Maç bitmiş. Maç bitmiş! Orada stadyumu korumakla görevli arkadaşlar ortada yok. Kameralara bakın, orada duruyor. Niye duruyor, ne işi var orada? Orada ne işi var. Kamu onu ne diye görevlendirmiş!"

Dursun Özbek: "Türkiye'nin, özellikle bugünlerde ne bu gerginliğe ihtiyacı var ne bu günlerde bu kavgalara ihtiyacı var. Sükünete, birliğe en ihtiyaç duyduğumuz yerde böyle iki büyük camiayı birbirine düşürerek, kendisi ifade ediyor, biz de sen de seçime gireceksin diyor. Bir seçim için, bir seçimi kazanmak uğruna bu insanları birbirine düşürmek uygun mu?"

"HESABINI SORACAĞIZ"

Dursun Özbek: "Bunun hesabını tek tek soracağız. Bunun hesabını tek tek soracağız! Bunlar bana sökmez. Ben Galatasaray başkanıyım. Bunlar bana sökmez."

Dursun Özbek: "Ali Çelikkanat, stadyumdan sorumlu bir arkadaş. 7-8 kişi çocuğun üzerine yükleniyorlar. Yani böyle bir şey delikanlılıkta var mı? Spor yöneticiliğinde var mı?"

Dursun Özbek: "Olayları nereden nereye taşıyorlar nereden nereye? Kendisi federasyona gidip hakemleri tartaklayın demedi mi? İzmir grubuna şöyle böyle yapın demedi mi? AVM'lerde fotoğraf çekin demedi mi? Bu nasıl bir spor adamı!"

Dursun Özbek: "Ya sen neyine güveniyorsun, bu desteği gücü nereden alıyorsun da bu kadar.... Bu ifadeler ışığında hakemler yumruklanmadı mı? Bu ifadeler ışığında sahalarımızda istenmeyen olaylar olmadı mı? Niye kaşıyorsun? Bunu kimse sadece futbolla izah edemez. Çünkü futbol camiaları ilgilendiren bir olay. Türkiye'deki 80 milyon kişi futbolla ilgili."

Dursun Özbek: "7-8 tane Fenerbahçeli, orada sahanın görevlisini, çimden bakımdan görevli arkadaşı hücum et onları döv."

"NE OLDU, NE KAZANDIN!"

Dursun Özbek: "Bu sahte, sokak kabadayılığı var ya öyle bir şeydir ki, öyle mecralara taşır ki ortamı, önüne geçilemez. Ben oradan, onun için bugün emniyet müdürüme, sayın valime, değerli savcılarıma, devletime sesleniyorum. Bu gidiş, iyi bir gidiş değil. Demin ifade ettim, peşisıra son 6 aydaki olayları gözden geçirin. Sahaya çıkmamalar falan. Riyad'dan beri olan olayları izleyin. Hep bir provakasyon, hep bir şeyin peşinde. Tekrar ediyorum; bu gidiş, iyi bir gidiş değil. Buradan en son devletime sesleniyorum. Bu gidiş, iyi bir gidiş değil. En önemlisi de nereden cesaret alıyor ya! Normal bir insan, vatandaşlar, buradaki kişiler cesaret edemez ya! Nasıl oluyor, boş bir sahaya giriyorsun, maç bitmiş, aradan 1.5 saat geçmiş, korumaları yanına alıyorsun, 70-80 adamı yanına alıyorsun, polis escortuyla geliyorsun, sahaya girip adam dövüyorsun. Ne oldu ne kazandın Ali Bey, ne oldu ne kazandın!"

Dursun Özbek: "Toplumu bölmeye, husumet tohumları ekmeye çalışmak memlekete ihanetten başka bir şeye değildir!"

Dursun Özbek: "Sporun birleştirici, sportif arkadaşlık ruhunu kaybetmeye çalışıyor. Onun için sözlerime bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, huzura birlikteliğe en çok ihtiyacımız olan dönemde bu yapılanlar çok iyi değerlendirilmeli."

Dursun Özbek: "Maç bittikten sonra hocamız basın toplantısına çıkacaktı, onun odasındaydım, ailem de oradaydı, çocuklarım torunlarım... Artık sahadan ayrılmak istedim. Yola çıktık. Haber geldi ki böyle böyle bir durum var. Dönüp gelene kadar, Ali Koç orayı terk etmişti."

Dursun Özbek: "Olayın üstüne yetişsem iyi miydi, gidince dönebildim o mu iyiydi... Tartışılır. Şöyle bir manzara düşünün, ben de oradayım, tabii bizim güvenlik görevlilerimizin bir kısmı futbol takımını koruduğu için otobüsle oradan ayrılmış. Biz ne yapmalıyız? Sahalardaki bu olayların önüne geçmek için ne yapmalıyız? Kimin aklına gelir ki, bir gün birileri böyle grup halinde gelecek, yanlarında silahlı adamlarla, korumalarla, stadyumu basacak. Yahu kimin aklına gelir! Sadece sahadaki güvenliği sağlamak için bazı arkadaşlar kalmış. 1-2 tane normal bizim gece güvenliği sağlayan kişiler var. Bundan sonra şöyle mi olması lazım, stadyumları korumak için bir koruma ordusu oluşturup silahlı, birileri basar diye, böyle mi düşünmek lazım."

Dursun Özbek: "Olayların boyutunu şöyle analiz edin; orada mı olsam iyiydi, orada olmamam mı iyiydi? Biz ne yapmaya çalışıyoruz yahu, biz ne yapmaya çalışıyoruz. Bizi seçen camialar, onu da beni de, biz spor yapalım, yeşil sahalarda yarışalım diye, bu işleri yönetelim diye seçiyorlar. Bizi bir gün silahlı adamlar burayı basar, onlara karşı koruma için seçmiyorlar."

Dursun Özbek: "Yazıklar olsun! Yazıklar olsun ki sen değerli bir ailenin çocuğusun. Yazıklar olsun sana!"

ERDEN TİMUR'UN SÖZLERİ

Erden Timur: "Buradaki temel nokta, trafik durdurularak, polis escortuyla gelmeyi tanımak lazım, yüzlerce araba durdurularak polisle içeri giriliyor. Ondan sonra orada emniyet görevlisi arkadaşlarımız var, memurlar emirle hareket ediyor. Bireysel olarak hiçbir şey yok ama emniyet görevlileri, normalde stadyumlar şöyledir. Güvenliğin amacı oyuncuları, hocaları onları korumak. Oyuncular gittikten sonra normal güvenlikten 1 kişi var, Okan Hoca orada olduğu için. Stadyumdaki diğer güvenlik de gidiyor. Polis oradaki en üst görevlisi olan, spor şube müdür de dediği şey yöneticilerimize, biz şeyi sağlayacağız. Asıl güvenliği sağlama emniyetin. Aksine yer açılarak, görüntülerde var, hiçbir şey yapılmayarak, psikolojik davranış özetidir, telefonla konuşup arkasını dönerek. Kamerada var. Meydan bırakılmıştır. İlaveten, bizim arkadaşlarımız, emniyetteki görevliler tarafından tutulmuştur. Bir tarafın güvenliğini sağlıyorsunuz. Korumakla yükümlü olduğunuz kişileri değil silahlı adamlarla geleni koruyorsunuz. Buradaki olay, kamu güvenliği."

"SİLAHLI ADAM MI TUTMAK GEREKİYOR?"

Erden Timur: "Güvenlik neyse onu yapması lazım. Öyle olmayınca 100 tane silahlı adam mı tutmak gerekir. Böyle bir şey olsa, düşünün ki, öyle yapsaydık keşke demiyorum. Öyle yapılsa ne olacak, çatışma mı çıkacak. Arkadaşlar işler nereye gider? Kamu düzeni sağlaması gereken insanlar yol keserek, şey yaparak, eşlik ederek... Maalesef böyle olmuştur. Söylemek zorundayım. Görüntülerde mevcuttur."

Erden Timur: "Adalet olmadığında insanlar, camialarının gücüyle, ki çok büyük güce sahip camiayız, kaygılandırılarak, hatalar yaptırıldıkça, TFF eyyama göre karar verince böyle olur. Adaletin olmadığı yerde ot bitmez. Açıkça söyledim orada. Ali Koç onu söylüyor, Trabzon'la ilgili olmaması gereken bizim oyuncuların ceza alması... Trabzonspor o zaman, hatasını kabul edip en yüksek ceza verilsin bize demişti. Ben konuştuğu zaman. Bir camia hata yaptığını kabul ediyorsa, sen hala hatasını kabul etmiş insana 'Sen şöylesin' diyorsun. Maalesef bizim ülkede bu işe yarıyor. Düşmüşe ne kadar vurursan kahraman oluyorsun. Güçlüden de hep iki adım öte duruyorsun. Adam hatasını kabul etmişse bunların kesinlikle kabul etmemesi lazım dersin, bir cümleyi geçmedim, o da manipülasyon, kısa geçtim. Yerdeki insana o kadar vurulunca hukuk kuralından bahsettim. Ne yapalım, insanlar istemiyor diye hukukun dışına mı çıkalım. Biz de yapmış olsak bize de en çok ceza verilmesi gerekir dedim."

Erden Timur: "Bir toplum, hoyratlığa tamamen dünyevi endişelerle, çıkar endişeleriyle bu kadar müsaade ediyorsa sonucu buraya gelir. Daha da öteye gitmesin diye bunları yapmak lazım. Camiamız asmayı kesmeyi bekliyor, çok kolay kahraman olursunuz. Diğer tarafın yapmaya çalıştığı bu. İnsanlar birbirine düşmesin diyoruz. Herkes vicdani hesabını verecek. Bir tarafın tamamen kayrılması işi bu noktaya getirmiştir."

Dursun Özbek: "Bu beklenen, bu olması gereken husus. Bunu bir tarafa koyalım. Ben Galatasaray'a başkan adayı olduğumdan beri Dursun Özbek olarak ideali bu. Öyle olmasın diyemez kimse. Türkiye'de 6 aydan beri olanları inceleyin. Futbolun içinde şu vardır, çocukluğumda da vardı. Mithatpaşa Stadyumu'nda beraber seyrederdik, yarısı Fenerbahçeli yarısı Galatasaraylı idi. Mağlup olan takıma o gün yapılan tek hareket, bir tabut bulurlardı, yenilenin bayrağını koyar Taksim'e kadar taşırlardı. Karıncaezmez Şevki ne yapardı rahmetli, bir tek bayrak sallardı stadyumda. Bugün geldiğimiz duruma bakın, bugün adam silahlı korumalarla, 70-80 kişi alıyor, konvoy halinde geliyor, stadyum boşalmış, sadece güvenlik, birkaç yönetici arkadaş var. Stadyuma polisin escortunda hem de, en önemli kısım burası, burayı pas geçmeyin. Onlar bu hareketleri yapan, sorumlu arkadaş orada geziyor. Yahu arkadaş devlet seni oraya niye gönderdi?"

"7-8 KİŞİ YUMRUKLADI!"

Dursun Özbek: "7-8 kişi Ali Çelikkanat'ı yumruklarken orada hiç polis gördünüz mü? Hiç gördünüz mü? Bu işin bence analiz yapılmak isteniyorsa şöyle yapmak lazım; futbol bütün çoluk çocuk büyük küçük kız kadın herkesi ilgilendiren bir şey. Tribünlere bakın, tribünde artık böyle bir kompozisyon var. Herkes futbolla ilgili. Başka bir amacın varsa, proje dememin sebebi o, en kolay manipüle edilecek durum bu sportif camiaları birbirine düşürmek. Birbirimizle şakalaşırız, geçmişte de var, kendi ifadesinde dalga geçme gibi söylüyor. Futbol kurulduğundan beri var. Rakip takımlar nezaket çerçevesinde bu şekilde galibiyet sonrası şey yapabilir."