Dursun Özbek: Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz

Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu;

Son günlerde olan gelişmeler yüzünden bu açıklamayı yapıyoruz. Kasımpaşa maçına olanlarla ilgili başlamak istiyorum. Zaniolo'ya yapılan hareket, sonrasında yapılan açıklamalar bütün bir sezona ışık tutmaktadır. Lale Orta görev tanımım dışına çıkarak hakem kamuoyuna baskı yapmıştır. Bunu yaptığı açıklamalardan da anlıyoruz. Ne yazık ki TFF yönetim kurulundan kimse açıklama yapmamıştır. Buradan TFF yönetimi ile Lale Orta'nın aynı fikirde olduğunu anlıyoruz.

AKLIMIZLA ALAY ETMEYİN

"Lale Orta'nın müdahale ettiği programdaki bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta 'EYT yüzünden' dedi. Birinin aklıyla alay etmek istediğiniz zaman bu tip örnekler verirsiniz"

'TUZ KOKTU'

Bir kişi hem savcı hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı hem savcılığa hem de hakimliğe soyunmuştur. Bunu kabul etmiyoruz. Kimse bizim aklımızla alay etmeye kalkmasın. 'Tuz koktu' demiştik. Hâlâ da bu durum devam ediyor.

TFF NEDEN SUSUYOR?

"TFF neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz? Bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF'nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama yapmak zorunda kalıyor. Sayın Başkan, yönetim kurulu, neden çekiniyorsunuz?"

BUNU ALGORİTMAYA YAZARKEN UNUTTUNUZ MU?

"TFF, bizi hakemlerin bir algoritma ile atandığına ikna etmeye çalıştılar. Rakibimizin maçındaki hakemin, Galatasaray'ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğunu ortadayken, bu hakemi şampiyonluğu ilgilendiren maçta rakip takımın maçına veriyorsunuz! Bunu algoritmaya yazarken unuttunuz mu?" Rashica'ya yapılan hareket Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı!

KENDİ LEHLERİNE YAPILAN HATALARIN ÜSTÜNÜ KAPAMAK

Maçı sahada kazanacağını söyleyen bir kulüp, neden devre arasında açıklama yapıyor? Daha önünüzde 45 dakika var. Amaç belli! Kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Sürekli mağdur edebiyatı yapıyorlar. Aslında her şey planlı. Geçen sene ligi 13. bitiren takımın bu sene bu performansı göstereceğini tahmin edemiyorlardı.

NE YAPARSANIZ YAPIN, BİZ KAZANACAĞIZ VE SAHADA KAZANACAĞIZ

"Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin. Kendi taraftarınızı kandırmak için uğraşmaktan vazgeçin. Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız. Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Utancı gidenin kalbi ölür. Artık sizi hiçbir şeyin utandırmayacağını biliyorum. Şimdi çekilin karanlık köşelerinize, biz Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz."