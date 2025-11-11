Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

TRANSFER

"Transfer medyada tartışılmalı. Epey emek veriyoruz. Başarılı da oluyoruz. Şimdi ara transfer dönemine yaklaşıyoruz. Hocamızla, scout ekibimizle, teknik kadromuzla eksiklerimiz varsa tamamlamak için gerekeni yapacağız. Özellikle bu sene 26. şampiyonluğumuzu yakalamak, Türkiye Kupası'nı yine almak istiyoruz. Gerekeni yapacağız."

"İFADE ETMEK DOĞRU OLMAZ"

"Okan Buruk'tan bir transfer talebi var mı?"

Dursun Özbek: "Bazı şeyler Okan Hocamızla aramızda. İfade etmek doğru olmaz."

"LİG UZUN BİR YOL"

"Lig maratonu, çok uzun bir yol. Elbette ki bu yolu kat ederken bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu her sezon böyle olmuştur. Bu hafta aldığımız netice bizi etkilemedi. Elbette taraftarlarımızı memnun edemedik. Hedefimiz mayısın sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürmek ve tekrar şampiyon olmak. Bir mottomuz var, 3 senedir alıştırdık, geçmişten gelen, mayıslar Galatasaray'ın, dolayısıyla hedef mayıs. Taraftarlarımız bu neticeye takılmasın, yol kazasıdır. Hepimiz, bu seneki hedeflere inanıyoruz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ

"Şampiyonlar Ligi'nde hedef nedir?"

Dursun Özbek: "Ne yapacağımız belli. Son üç maçı gayet iyi oynadık. Güzel neticeler aldık. Şu anda sıralamada 9'uncuyuz. Hedefimiz ilk 8, ilk 16 içinde olmak. Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Çok iyi bir takımımız var. Amacımız Türk insanlarını memnun etmek. Üzerimizde büyük bir vazife var. Hazırlıklarımız tamam. Tüm gücümüzle Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

DEVLER LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

"Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gelir mi?"

Dursun Özbek: "Hedefimiz o. Avrupa'nın en tepe noktası. Öncelikle Galatasaray'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etme peşindeyiz. Bunu layıkıyla yapabildiğiniz takdirde sonucu almak mümkün olacak. Bizi seyretmeye devam edin. Gerçekten güzel işler yapacağımızı ümit ediyorum."

"SON DERECE KARARLIYIZ"

"Galatasaray futbol takımı, 4 senedir gösterdiği yönetim ve performansla başarıyı yakaladı. Kadro yapısı ve yönetimdeki istikrar, bu aldığımız neticelerin göstergesidir. Bu sene de aynı şekilde devam ediyoruz. Taraftarlarımızı memnun edeceğiz. Kupa ve lig şampiyonluğu için son derece kararlıyız."

BAHİS SORUŞTURMASI SÖZLERİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1024 futbolcuyu bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk etmesi hakkında konuştu.

"4-5 sene evvel bahis oynayan bir futbolcu ile 1-2 hafta oynayan futbolcunun aynı teraziye konulmaması lazım. Genç arkadaşlar belki o gün itibariyle ne olduğunu bilmeden hata yapmış olabilirler. Ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de kendi takımının maçına mı oynamış yoksa voleybola, basketbola, bambaşka yerlere mi oynamış bunun da tespit edilmesi lazım. Bu ayrımı TFF'nin yapacağından eminim."

"Amacımız Türk futbolunun etik değerleri çerçevesinde birleşmesi. Türk futbolunun imajının gerektiği gibi olması için burada verilen emeklere saygı duyuyoruz ve bütün Türk futbolunun bu manada temizlenmesi hareketine de destek veriyoruz. Zaman aralığına, ne kadar sene evvel oynandığına, ne maksatla oynandığına dikkat etmek lazım. Ona göre karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum."