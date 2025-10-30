İSTANBUL 21°C / 12°C
  Dursun Özbek bahis soruşturması için konuştu! ''Bir an evvel sonuçlanması lazım''
Spor

Dursun Özbek bahis soruşturması için konuştu! ''Bir an evvel sonuçlanması lazım''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bahis skandalı hakkında açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek konuşmasında 'Bunun bir an evvel, çabuk bitmesinde fayda var. Türk basınında değil, Avrupa basınında da irdeleniyor. Bu Türk futbolu lehine değil. En süratli şekilde araştırmaların, soruşturmaların yapılıp neyse kararın verilmesi lazım.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Ekim 2025 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir sponsorluk etkinliğinde bahis skandalıyla ilgili açıklama yaptı.

"HUSUS İÇ AÇICI DEĞİL"

Bahis soruşturmasına destek vereceklerini ifade eden Özbek, "Bahisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Kurum olarak yaptığımız duyurularla anlattık. Olacak gibi değil. Özellikle, bu soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil. Bu konunun biz TFF bu işi yürütüyor. Biz her konuda destek vereceğimizi açıkladık.

Bunun bir an evvel, çabuk bitmesinde fayda var. Türk basınında değil, Avrupa basınında da irdeleniyor. Bu Türk futbolu lehine değil. En süratli şekilde araştırmaların, soruşturmaların yapılıp neyse kararın verilmesi lazım. O itibarla Galatasaray Spor Kulübü böyle bir şeyi kabul edemez. Böyle bir şeyin araştırılmasında, ortaya çıkarılmasında fayda var." ifadelerini kullandı.

