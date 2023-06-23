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Spor

Dursun Özbek, Bulgaristan'dan kulüp satın alıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Burgaristan ekibi Levski Sofya'nın hisselerini satın almak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Fanatik23 Haziran 2023 Cuma 15:59 - Güncelleme:
Dursun Özbek, Bulgaristan'dan kulüp satın alıyor
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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını sürdürün Galatasaray için sürpriz bir iddia geldi. Dursun Özbek'in Burgaristan ekibi Levski Sofya'nın hisselerini satın almak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Bulgar yayın organı 24chasa'nın haberine göre; Levski Sofya'nın sahibi Nasko Sirakov, kulübün hisseleri için Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek ile pazarlık yapıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek haberde oteller zinciri sahibi olarak tanıtılıyor. İddiaya göre Sirakov ile Özbek'in görüşmeleri devam ediyor. Ayrıca kulübün hisselerine Sırp milyarder Dragan Šolak'ın da ilgilendiği gelen haberler arasında.

Son dönemde maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren efsane kulübün Katar'da yaptığı kamp masraflarını da yeni kulüp sahibinin ödediği iddia ediliyor. Levski Sofya kulübünün yetkililerinin yeni talipler için görüşmeler gerçekleştirdiği de haberde belirtildi.

BELÇİKA KULÜBÜ HABERLERİ DE ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda, Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda yaptığı yıldız transferlerin arka planındaki isim başkanvekili Erden Timur'un, Belçika'dan kulüp satın aldığı gündeme gelmişti. Timur, Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yi satın aldığı konuşulmuştu ancak sonrasında bu iddiaların gerçeklik payı olmadığı belirtildi.

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