Dursun Özbek elini cebine attı! Alacakları kapattı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 30 milyon TL'lik kasa kolaylığı imkânı sağlayarak oyuncuların ödemelerini yaptı.

Dursun Özbek, futbol takımının geçmişe dönük alacağı kalmadığını son basın toplantısında açıklamıştı. Özbek'in bu sorunu, elini cebine atarak çözdüğü ortaya çıktı.

KOMBİNELERDEN GELEN SICAK PARAYLA ÖDEMELER YAPILDI

30 milyon TL'ye yakın kasa kolaylığında bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yenilenen kombinelerden gelen sıcak parayla futbolculara ödeme yaptı.

UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı, tüm takıma imzalatıldı ve sorun kalmadı. Florya'da huzuru sağlayan Dursun Özbek, teknik heyet ve futbolculara güvendiğini Galatasaray Adası'nda yemek organize ederek gösterdi. Özbek ve kurmayları, şampiyonluk yolunun kenetlenmeden geçtiğini düşünerek hareket etme kararı aldı.