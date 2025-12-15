Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TV Monaco'ya Fransızca röportaj verdi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"BU HAYALİ ÇOK KURDUM"

- Galatasaray ile ilgili ilk anınız nedir?

Dursun Özbek: "Galatasaray Lisesi'nden mezun oldum, Galatasaray Spor Kulübü 120 yıl önce bu okulda kuruldu. Yani ben bu liseden mezun oldum. 6-7 yaşımdan beri Galatasaraylıyım. Yani Galatasaray'ı tam anlamıyla yaşadım. Galatasaray Lisesi'nde okurken çok hayal kurardım. Yatılı okulda okuyordum. Her zaman bir gün Galatasaray'ın başkanı olmayı hayal ederdik. Bu hayali çok kurdum."

"G.SARAY BAŞKANI OLMAK ÇOK ZOR"

"2015 yılında Galatasaray'ın başkanı oldum. Sonra 2022'de bir kez daha. Üçüncü kez ise 2024'te. Yani Galatasaray'ı çok seviyorum ve başkanıyım. Galatasaray ile ilgili birçok hikayem var. Bir kez seçimi kaybettim. Bir kez daha 2022'de başka bir seçimde başkan seçildim. Galatasaray'ın başkanı olmak kolay bir şey değil. Galatasaray'ın yaklaşık 35 milyon taraftarı var ama bunu açıklamak çok zor. Sizi çok seviyorlar. Şampiyon olmak vb. önemli. Bir maç kaybederseniz, her türlü eleştiriyi duyarsınız. Galatasaray'ın başkanı olmak çok zor bir şey. Galatasaray taraftarları her zaman şampiyon olmayı beklerler. Başarı, her zaman başarı isterler."

"YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

"Her zaman lig şampiyonu olmalısınız. Bildiğiniz gibi, Galatasaray son 3 yıldır lig şampiyonu. Bu yıl da çok iyi gidiyor. Ama şimdi, Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler başarmak için oldukça büyük bir talep var. Bu yüzden, taraftarlarımızı mutlu etmek ve Galatasaray için çalışmaya devam etmek için yapmamız gereken çok şey var."

"RAKİPLER İÇİN KORKUNÇ..."

- "Oyuncular, Galatasaray'a ilk kez geldiklerinde, üstlenecekleri baskının farkındadırlar. Yeni gelen oyuncularla bu konuyu konuşuyor musunuz?"

Dursun Özbek: "Evet, Galatasaray'ı tanıyorlar. Galatasaray'ı tanıyorlar çünkü televizyonda Galatasaray'ı gördüler ya da Galatasaray'a karşı oynadılar. Stadyumumuzda yaklaşık 50.000 seyirci var. Bu yüzden atmosferin oyuncular için çok zor olduğunu biliyorlar. Rakipler için her seferinde çok zor oluyor. Rakipler için korkunç bir atmosfer."

"GOMIS UMARIM TEKRAR GELİR"

- Bafetimbi Gomis, Fransa'nın büyük kulüplerinde, Lyon, Saint-Etienne ve Marsilya'da oynadı. Galatasaray kulübü hakkında size ne söyledi?

Dursun Özbek: "Galatasaray için çok şey yaptı. Umarım bir gün Galatasaray'a tekrar gelir, bu sefer sahada değil, yönetimde. Onunla birçok şey konuştuk."

ICARDI VE OSIMHEN

- Galatasaray'da oynamış birçok oyuncu var. Sizi diğerlerinden daha fazla etkileyen oyuncular var mı?

Dursun Özbek: "Geçmişte çok vardı. Ama bugün, özellikle Icardi ve Osimhen var. Galatasaray taraftarları Icardi'yi çok seviyor, özellikle 8-12 yaş arası çocuklar Icardi'yi çok seviyor ve şimdi benim de çok sevdiğim nesil, diyelim ki 5 veya 10 yıl sonra bu nesil tamamen Galatasaraylı olacak."

'GALATASARAY BASKI YARATIR'

- Galatasaray'ın başkanı olmak zor, oyuncu olmak da zor. Sanırım bu durum bir teknik direktör için de geçerli. Teknik direktör olmak için de baskıya dayanabilmek gerekir.

Dursun Özbek: "Evet, aynen öyle."

- Galatasaray'da görev yapmış, bu baskıya dayanamayan teknik direktörler var mı, yoksa bu duruma göre seçim yapmak mı istiyorsunuz?

Dursun Özbek: "Galatasaray için, size daha önce de söylediğim gibi, Galatasaray'ı çalıştırmak kolay değil, çünkü her maçta yaklaşık 50.000 seyirci oluyor. 50.000 taraftar. Ve bunlar sıradan seyirciler değil, ilk dakikadan son dakikaya kadar bağıran gerçek taraftarlar. Onların önünde yüksek kaliteli bir performans sergilemeniz gerekir. Her maçı kazanmanız gerekir. Bu da teknik direktör üzerinde büyük bir baskı yaratır. Aynı zamanda oyuncular üzerinde de büyük bir baskı yaratır. Benim üzerimde de... Ama ben alışkınım. Alışkınım."

"60 YILDIR HAYAL EDİYORDUM"

- "Galatasaray başkanı olduğunuzdan beri en güzel anınız nedir?"

Dursun Özbek: "2015'te ilk kez seçildiğimde, 10 yıldır, 50 yıldır, 60 yıldır Galatasaray başkanı olmayı hayal ediyordum."

- "Bunun için mi doğdunuz?"

Dursun Özbek: "2015'te seçildiğimde, unutulmaz bir andı."

EN ÜZÜCÜ ANINIZ NEDİR?

"Peki Galatasaray'ın başında geçirdiğiniz en zor, en acı anınız nedir? En zor, en üzücü anınız nedir?"

Dursun Özbek: "En üzücü olanı, Galatasaray için projeler yaptım. 2015'te Galatasaray için bu projeyi takip ettim. 2018 seçimlerini kaybettiğimde çok üzüldüm çünkü tamamlamam gereken şeyler vardı. Ama neyse ki 2022'de tekrar seçildim ve şimdi 2015, 2016 ve 2017'de başlattığım projeleri tamamlamaya çalışacağım."

"TÜRKİYE'DE DURUM PEK İYİ DEĞİL"

- "Bu projelerden bahsedebilir miyiz?"

Dursun Özbek: "Avrupa'daki kulüplerin mali durumunu tam olarak bilmiyorum. Ama Türkiye'de durum pek iyi değil. Özellikle mali durum çok zor. Kolay değil. Bu yüzden, başarıya ulaşmak için spor faaliyetlerinin dışında projeler yapmanız gerekiyor."

- "Mesela ne gibi?"

Dursun Özbek: "Ben bina projeleri yaptım. Galatasaray'ın mali durumuna çok yardımcı olan dijital projeler yaptım. Özellikle yaptığım bina projeleri Galatasaray'ın mali durumu üzerinde çok etkili oldu. Ve buna devam ediyorum. Yaptığımız başka projeler de var, özellikle dijital alanda. Ayrıca güneş enerjisi gibi enerji üretimi konusunda bir plan yaptık. Galatasaray'ın finansal durumuna yardımcı olacak. Yani çok şey yaptım. Şimdi Galatasaray çok iyi olacak ve böyle devam edeceğiz."

"ÇOK MUTLU OLDUM"

- Sayın Başkan, kısa süre önce Türkiye'deki Fransız büyükelçileri tarafından yılın Fransızca konuşan kişiliği seçildiniz. Bu sizi nasıl hissettirdi?

Dursun Özbek: Evet, güzel bir seçim. Bu büyük bir şey, çok mutlu oldum. Çünkü Fransa büyükelçisi beni aradı ve seçildiğimi söyledi. Ankara'da yaklaşık 25 Fransızca konuşan büyükelçi bir araya geldi. Beni seçtiler, oy verdiler ve beni 2025 yılının Fransızca konuşan kişiliği seçtiler. Çok mutluyum çünkü bu, hayatınızda unutulmaz bir şey. Beni seçen herkese çok teşekkür ederim.

GALATASARAY'IN GELECEĞİ

"Galatasaray kulübü olarak, gençlerin altyapı merkezinde her zaman önemli olduğunu biliyoruz. Altyapı takımlarımız var ve bir gün Galatasaray'ın birinci takımına gelmeleri için onlara çok şey veriyoruz. Bu kolay bir şey değil. Galatasaray, 17 şubesi olan bir spor kulübü. Sadece futbol değil. Yani, 17 şubemiz var, bu da yaklaşık 2000 oyuncumuz olduğu anlamına geliyor. 2000 oyuncu için, 10 yaşından 21 yaşına kadar olan gençlerin gelişimi için çok şey yapıyoruz. Bu Galatasaray'ın geleceği; çünkü Avrupa'dan, Afrika'dan oyuncuları kabul etmek çok maliyetli bir şey. Ve biz bunu bekleyen gençleri bekliyoruz, bakalım nasıl olacak."

"HEDEF TÜM KUPALARI KAZANMAK"

- "Geçen sezon kulübünüzle çok güzel bir sezon geçirdiniz. 2024-2025 sezonunda şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazandınız. Başkan olduğunuzdan beri en güzel sezon muydu? "

Dursun Özbek: "Evet, öyleydi. Türkiye'deki tüm kupaları kazandığımız için çok mutlu oldum. Bu yıl da aynı hedefimiz var. Hedefimiz, bu yıl da Türkiye'deki tüm kupaları kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler başarmak."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ŞAMPİYON OLMAK"

- "Galatasaray için bir hayalinizi sorsam, bu ne olurdu?"

Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak. Çünkü UEFA Kupası'nı kazandık, Süper Kupa'yı kazandık. 2000 yılında Monaco'da muhteşem bir gece yaşadık ve UEFA Süper Kupası'nı kazandık."