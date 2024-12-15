Sarı-Kırmızılılar'da aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamalarla TFF ve Fenerbahçe'yi hedef aldı. Özbek'in ifadeleri özetle şöyle: "Futbol takımımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'da hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Her zaman söylediğim gibi Avrupa'da özlediğimiz başarılara ulaşmak ve türkiyede 25. şampiyonluğumuzu kazanıp gerçek beşinci yıldızımızı formamıza takmak istiyoruz. Başkaları gibi istatistikleri, rakamları kendi istediğimiz gibi yorumlayıp kendimizi olmadığımız gibi görmüyoruz, işimize bakıyoruz. Özellikle futbolda Galatasaray'ın yeşil sahada gösterdiği performansı ve başarıyı engellemek için çeşitli mihraklardan akla hayale gelmeyecek davranışlar sergileniyor. Kulüp ve camia olarak bununla mücadele ediyoruz. Mücadelemizi sahada yaparız, hak ettiğimiz puanlara da kimsenin göz koymasına tahammül edemeyiz, gereken müdahaleyi yaparız. Rekabet ettiğimiz ve özellikle önemli bir rakibimiz akla hayale gelmeyecek söylemlerle algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir."