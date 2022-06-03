Dursun Özbek: Galatasaray, 2023'te en çok kupayı alan kulüp olacak

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçimde başkan adaylarından biri olan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

Projelerini anlattığı lansmanda konuşan Özbek, "Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek çok önemli günlerden geçiyoruz. Kulübümüzün dertleri çok büyük ama biz zoru gördük diye boyun eğecek değiliz. Çünkü Galatasaray'ın şanlı tarihinde en zor anlarda bile mücadele etmek var. Bu zor durumlardan herkesin kıskandığı başarı hikayeleri çok. Ben, Galatasaray'ın sorunlarını birbirimizle kavga ederek değil birlikte hareket ederek çözüleceğine inanıyorum. Bunun için 1.5 yıldır adayları birleştirmeye çalışıyorum. 2021 seçim öncesi adaylarla görüştüm. 5 adaylı seçimin faydası olmaz, zararı olur dedim. Çeşitli nedenlerle birleşme olmadı. 30 Nisan öncesi de Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yine görüştüm. Bu dakikadan sonra elimi taşın altına koymam gerekiyordu. Bu çağrımı yeniledim. Metin kardeşim büyük bir öz veride bulunarak, bu yolu birlikte yürümeyi kabul etti." şeklinde konuştu.

"Benim bir tane amacım var. O da Galatasaray'ı mali açıdan güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek." açıklamasını yapan Özbek, "Ekonomik durumun bozulması Galatasaray'ı bazı mecburiyetlere itti. Bunlardan en önemlisi Bankalar Birliği anlaşmasıdır. Bu anlaşması o dönem gerekliydi. O dönem kulübün hareket alanını arttırmaya yönelikti ve iyi bir şeydi. Bugün geldiğimiz noktada bu konuda çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bankalar Birliği anlaşması nedir; Kulübün bütün gelirleri konsorsiyumun liderliğini yaptığı bir bankada toplanıyor, kulübün diğer bankalardaki hesaplarına bir lira dahi gitmiyor. Konsorsiyum, devlete ait vergilerini tahsil ettikten sonra, kime ödeme yapacaksan bana bildir diyor kulübe. Yani nakit akışı, başkalarının emrinde. Ayrıca federasyonda iki tane yetkilisi var, turnuvalara katılmak için lisans almanıza karar veren kişiler. Temel değerlerinde özgülük olan bir kulübün bu durumu kabul etmesi mümkün, bu kabul edilebilir bir şey mi? Bizim bu prangadan kurtulmamız gerekiyor. Bu şartlarda sportif başarı kazanmamız mümkün değil. Bu nedenle Öncelikli hedefimiz kulübü yeniden mali bağımsızlığını kazandırmak." diye konuştu.

Dursun Özbek, son olarak, "2023'te hedefimizi paylaşmak istiyorum. Galatasaray, 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak. Artık barışalım. Galatasaray en fazla ihtiyacı olan şey barışmaktır. Biz büyük Galatasaray ailesiyiz, barışmaya ihtiyacımız var. Eğer seçilirsek, barışmayı sağlayacağımın sözünü veriyorum." değerlendirmesini yaptı.