Dursun Özbek, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kongre çalışmalarına erken start verirken, seçim gündeminin 1. maddesine Bankalar Birliği anlaşmasını koydu. Her basın toplantısında kulübü faiz yükünden kurtarmak istediğini dile getiren Özbek'in en büyük hedefi, seçim konuşması yaparken, kongre üyelerine Bankalar Birliği'nden tamamen çıkmış bir şekilde seslenmek.

Ancak Başkan'ın işi hiç kolay değil. Çünkü Sarı-Kırmızılı yönetim şu ana kadar 1.5 milyar TL'den fazla faiz ödemesi yaptı, ama ana para borcunda hiçbir azalma olmadı. Anlaşmanın sonlanması için Galatasaray'ın ödemesi gereken miktar ise tam 2.3 milyar TL.

TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Faiz ödemeleri nedeniyle gelirlerinin bir kısmı da temlikli olan Galatasaray'daki planlardan biri de, 2.3 milyar TL'lik borcu kapatırken, herhangi bir taşınmazın kesinlikle satılmaması yönünde. Dursun Özbek bir orta yol bulabilmek adına sık sık Türkiye Bankalar Birliği ile görüşerek müzakere sürecini yönetiyor.

Camiadan da tam destek isteyen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Bankalar Birliği anlaşmasını sona erdirip, seçimi de kazandıktan sonra Kemerburgaz projesini tamamlayarak bir anlamda Galatasaray tarihine geçmeyi hedefliyor.