Dursun Özbek Galatasaray'ı icraya verdi

Gazeteci Haluk Yürekli'nin iddiasına göre bu sabah saatlerinde toplamda 20.6 milyon TL'lik alacağı için Galatasaray'a icra başlatan Dursun Özbek'in avukatlarının devreye girdiği iddia edildi.

Haluk Yürekli'nin iddiası şu şekilde:

"Dursun Özbek bu sabah Galatasaray’dan alacağı 13 Milyon 604 Bin EURO alacağı için icra başlattı! Not: Yalanlanırsa belgesi de mevcut. Dursun Özbek ayrıca 7 Milyon TL alacağı için de icra başvurusu yaptı."