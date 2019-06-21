29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8045
  • 6,5673
  • 260.391
  • 93.362
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dursun Özbek Galatasaray'ı icraya verdi

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray'a hibe ettiği toplamda 14 milyon euro için kulübe icra başlattığı iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gazeteci Haluk Yürekli'nin iddiasına göre bu sabah saatlerinde toplamda 20.6 milyon TL'lik alacağı için Galatasaray'a icra başlatan Dursun Özbek'in avukatlarının devreye girdiği iddia edildi.

Haluk Yürekli'nin iddiası şu şekilde:

"Dursun Özbek bu sabah Galatasaray’dan alacağı 13 Milyon 604 Bin EURO alacağı için icra başlattı! Not: Yalanlanırsa belgesi de mevcut. Dursun Özbek ayrıca 7 Milyon TL alacağı için de icra başvurusu yaptı."

Bakan Soylu´dan FOX TV´ye: Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz, ahlaksızları eleştirmiyorsunuz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yemek siteleri restoranları kızdırdı: Boykot edeceğiz

Yemek siteleri restoranları kızdırdı: Boykot edeceğiz

Özel Harekat'tan PKK'ya Kurt Kapanı darbesi

Özel Harekat'tan PKK'ya Kurt Kapanı darbesi

Görenleri şoke etti! Hedefi Guinness!

Görenleri şoke etti! Hedefi Guinness!

FETÖ'cü eski tuğamiralin cezası belli oldu

FETÖ'cü eski tuğamiralin cezası belli oldu

Türkiye'den önemli S-400 açıklaması

Türkiye'den önemli S-400 açıklaması

İşte herkesi kucaklayan CHP: CHP'lilerden başkasını işe almayacağım

İşte herkesi kucaklayan CHP: CHP'lilerden başkasını işe almayacağım

Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar

Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar

Vatandaşlara önemli uyarı: 30 Haziran'da sona eriyor

Vatandaşlara önemli uyarı: 30 Haziran'da sona eriyor
 

POPÜLER HABERLER

İBB’nin ödüllü projesi muhtar bilgi sistemi ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu

İBB’nin ödüllü projesi muhtar bilgi sistemi ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu

Büyük talep var! En az iki hafta önceden...

Büyük talep var! En az iki hafta önceden...

Yerli tabanca güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor!

Yerli tabanca güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor!

İşte İran'ın vurduğu dev casus Global Hawk ve özellikleri

İşte İran'ın vurduğu dev casus Global Hawk ve özellikleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA