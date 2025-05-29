Dursun Özbek: Galatasaray'ın bileği bükülmez

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın 25. şampiyonluk onuruna Galatasaraylı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen kutlamada önemli mesajlar verdi.

"G.SARAY'IN BİLEĞİ BÜKÜLMEZ"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın birlik ve sevgi ortamı içinde daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Galatasaray kardeşlik ve sevgi iklimi içerisindeyken kim ne yaparsa yapsın, kimse Galatasaray'ın bileğini bükemez. Bu sezon da bunun en büyük kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

"5. YILDIZ YETMEZ, HEDEF AVRUPA"

2023-2024 sezonunda kazanılan 25. şampiyonlukla birlikte göğüslerine 5. yıldızı taktıklarını hatırlatan Dursun Özbek, bunun Galatasaray için bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

"Bu bize yetmez. Bizim Ali Sami Yen'in hedefleri doğrultusunda Avrupa'daki takımları yenme hedefimiz var. Bunu en iyi gösteren takım hep Galatasaray oldu." diyen Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü ve Avrupa'da başarı hedefinin en öncelikli gündem maddeleri olduğunu söyledi.

"HER SENE ŞAMPİYONUZ"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarı da öne çıkararak, "Şampiyonluklara alıştık, zaten her sene şampiyonuz." sözleriyle hem camianın öz güvenini hem de şampiyonluk kültürünü vurguladı.