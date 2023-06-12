Dursun Özbek: Gelecek Mayıs'a bütün borcu ödeyeceğiz

"İki tane farklı başkanlık yaşadım. İlk başkanlık, Galatasaray camiası çok büyük bir camia... Beklentiler çok yüksek. Duygun Ağabey döneminde başkanlık yardımcısıydım. Şampiyon olduk. O bir yarım sezondu. Ünal Başkan ayrıldıktan sonra ekim kasım ayında göreve geldik. Bir yarım sezonu başarıyla tamamladık. O gün yönetimde konuştuğumuzda mutlaka içimizden bir yönetim çıkarmak isterdik, öyle de yaptık. Galatasaray'da başkanlık, çok kolay bir görev değil. Bizim elbette ki o dönemde büyük hatalarımız oldu. Özellikle bazı transferlerde..."

"Transfere ilgi gösterdik ama doğru seçimler yapamadık. Bunun acısını sezon içinde çektik. Zor bir dönem oldu. Ondan sonraki sene, birinci senenin tecrübesiyle güzel transferler yaptık. UEFA'dan talihsiz bir ceza aldık. Başarımızı etkileyen en önemli faktörlerden biri UEFA'dan gelen Avrupa kupalarına katılma cezasıydı. Bizi, seyirciyi demotive etti. O dönem Galatasaray, 15 bin kişiye oynadı. O cezayı engelleyemedik. Bizden önceki dönemden ötürüydü ama bize denk geldi o ceza."

"Bu ceza nedeniyle 2016 zor geçti. 2017'de iyi bir transfer sezonu geçirdik. Çok kuvvetli bir takım kurduk. Fatih Hoca'yı getirdik. İlk yarı sonunda liderdik ya da kafaya güreşiyorduk."

"Seçime gitme nedenimiz, finansal ihtiyaçlar için hazırlıktı. Yönetimlerin sürekliliği, devamlılığı da esas. Erken seçime gitmekle 2017'de yakalayacağı şampiyonlukla birlikte finansal açıdan rahatlık getirmek istememdi. Ancak, genel kurul üyelerince yanlış anlaşıldım. Farklı maksatla yapmak istediğimi düşündüler ama öyle değildi. Genel kurulun aldığı kararın başımızın üstünde yeri var. 2017'de kurulan takım, son derece başarılı oldu. 11 tane transfer yaptık. Yepyeni bir takımdı. Hepsi sahadaydı. O takım peş peşe 2 şampiyonluk aldı. Rahmetli Mustafa Başkan'ın dönemine denk geldi."

"Galatasaray'da senin benim dönemim olmaz. Ben takımı kurdum, rahmetli Mustafa Başkan göreve geldi ve orada şampiyon oldu. Bizim sevincimizden bir eksilme olmadı. Kazanan Galatasaray oldu. O oyuncular, transfer bedellerinin üzerinde satıldı."

Son seçimlerden evvel, 2 tane aday vardı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile konuştum. Geliyorlar, sağ olsunlar, nezaket açısından, 'Başkanım seçime gidiyoruz, ne diyorsun?' dediler. Her ikisine de 'Galatasaray'ı yönetmek için bir defa finansal yapıyı düzeltmek için projeler lazım.' dedim. Metin ile beraber seçime girmiş, kaybetmiştik. 'Projelerin vardı, devam ettirelim' dedi. 'Ben destek olurum da desteğin mahiyeti farklı' dedim. Eşref de dedi, 'Galatasaray'ın çıkışı gayrımenkulde, destek verir misiniz?' dedi. 'Elbette' dedim. Projelere destek vermekten sakınmam. Süreç içerisinde konuşuyoruz, irtibat halindeyiz. Arkadaşlarımın bazılarına Metin'in yönetimine gir dedim, bazılarına Eşref'in yönetimine dedim. Onlar da yönetimlerine yazdı. Süreç öyle bir gelişti ki, şunu gördüm, hem Eşref hem Metin, tek başlarına bugünkü kadrolarıyla Galatasaray'a çok büyük bir fayda sağlayamazlardı. Onun üzerine, 'Senin yönetiminde de, benim yönetiminde de arkadaşlarım var, gelin birleşin. İkinize de destek verdim. Tek aday olarak çıkın. Projeler için ben gereken desteği vereceğim. İkiye bölününce çok başarılı olunacağını düşünmüyorum.' dedim.

"Bu çağrıyı Metin kabul etti. Eşref'e de çağrı yaptım. 'Gel, beraber seçime girelim' dedim. Belli ki bir eksiklik var. Eşref kabul etmedi. 'Başkan hangimiz olacak' dedi. 'Eşref, böyle bir soru olmaz' dedim. Girmeye karar verdim o tavırdan sonra. Metin benle beraber seçime girmeyi kabul etti. Erden, bana devamlı baskı yapıyordu 'Beraber seçime girelim' diyordu. Listelere gir diyordum. Erden 'Sen girmezsen girmem' dedi. Erden'e o zaman 'Gel haydi' dedim."

"Galatasaray için çalışan bir kişi Erden, çok önemli bir kişi. İstediğimiz takımı kurdu. Sezonun seyrinde herkes yakından takip etti."

"Harcamalarımızın bir kısmı euro, bir kısmı Türk lirası. Yıllık 400 milyon civarında oyuncular, deplasman masrafları falan var."

'Cüzdan' olayı amacını aşan şekilde yorumlandı. Kapalı bir toplantıydı soru. 'Para nerede' diye etrafa bakarlarken ben de cüzdanı çıkardım. O görüntüden pişman değilim ama farklı yorumlandı. Cüzdan hala dolu değil, boşaldı."

"Galatasaray'ın 400 milyon euro civarında bütçesi var. Çok büyük para. Ayda 30 milyon TL civarında personel giderleri var, SSK'sı falan. Milyarı geçen bütçeyi yönetiyoruz."

"Galatasaray'ı sıfırlama noktasına getirebilsek borçlar açısından, çok rahat yönetilir bu gelirle. Borçlar açısından faizler de değişecek. Faiz yüzde 10 şu an, faiz yüzde 20 civarına çıkacak diyorlar. Yüzde 20'ye çıkınca 1 milyara yakın faiz ödeme durumu var. 1 milyar bütçe, 1 milyar da faiz ödeme... Düşünebiliyor musunuz durumu?"

"Galatasaray Spor Kulübü, Bankalar Birliği'ne olan 2 milyar 200 milyon ana para ve 500 milyon faiz borcunu bir an önce ödemeli."

"Bütün kulüpler, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak zorunda. Bugün ilgili bankalardan birine gittim. Dertleniyoruz 'Çıkacağız, faiz ne olacak' falan dedim. 'Başka kulüplerden gelen var mı?' dedim. 'Yok' dediler. Bu benim derdim, Galatasaray'ın derdi. Genel kurula söz verdim, 2024 Mayıs'a kadar ben bu borcu ödeyeceğim."

"2024 Mayıs'a kadar Bankalar Birliği anlaşmasındaki borç ödenecek."

"Florya projesinin ruhsat aşamasındayız. Kemerburgaz'ı bitirmeye çalışıyoruz ki, Florya'yı taşıyalım. Hedef noktamız 2024 Mayıs'a kadar bu anlaşmadan çıkmak zorundayız. Faizlerin nereye gideceği belli değil. Merkez Bankası bu ayın 20'sinde falan toplanacak, politika faizini tespit edecek. Yüzde 20-25'ten bahsediyorlar programlarda. Yüzde 10'da 400 milyon iken 25'te 1 milyar yapar. Sadece Galatasaray değil, hiçbir kulüp ödeyemez bunu."

"Biz bu projeleri yaparken Bankalar Birliği'ne gidip anlattık. Dedik arkadaş, arsa bu, TKSB'nin raporu bu. Burası kaça satılır, alınır burada, fizibilite bu. Buna bak, ben buna göre konuşuyorum. Gayrımenkuller zaten ipotekli borç nedeniyle."

"Biz bir şey hayal ediyoruz, Florya'yı yapar satar borcu öderiz diyoruz. Rakamı telaffuz etmek istemiyorum, yanlış anlaşılıyor. Bizim verdiğimiz fizibilitede demişiz ki atıyorum 100 lira gelir olacak demişim. Bankalar Birliği, kendisi de bir fizibilite yapmış. Bizim 100 dediğimiz yere onlar 120 dedi. Böyle olunca söylediğiniz değer kazanıyor. İnsanlara güven veriyorsun. Proje getirince de adamlar, biz de denetlettik adamın dediği doğru diyorlar."

"İnşallah, Allah yolumuzu açık edecek. Seçime gitmeden bu işi çözmeyi istiyoruz."

"Florya Tesisleri, Galatasaray'ın kamp yaptığı, antrenman yaptığı tesisler. Bir kısmı tapulu malı, bir kısmı da Milli Emlak'tan ecrimisil ödemek suretiyle kiralanmış. Devlete ait bir arazi. Devlete ait bu arazide, devlet Galatasaray'a gelip 'Ey Galatasaray, ben proje yapacağım, sen buradan çık' demez. Hiçbir kulübe demez. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tesisleri, kamunun böyle verdiği tesisler. İlk defa bir kulüp, kendi antrenman yaptığı tesislere 1 milyar 85 milyon lira artı KDV kuru para ödeyerek satın aldı. Bana biri çıkıp desin ki, 'Bizdeki şuradaki şeye kuru para ödedik' desin. Ben şuraya bunu yaptım, böyle yaptım diyerek değil. Bu Galatasaray'ın anasının ak sütü gibi helal. Başka bir örneğini ben duymadım bunun. Olması mümkün değil."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Seçim bitsin Florya ile ilgili açıklama yapacağım sözleri"

"Akıllara ziyan bir düşünce. Devlet ile iş yapıyorsunuz. Biz Milli Emlak'tan satın aldık. Düşünün ki, devlet ile alavere dalavereli bir iş yapmışınız. Arsanın ekspertizi orada. Emlak Konut bunu satmadan 1 ay evvel, ekspertiz yaptırdı bağımsız kuruma. 'Bu arsa kaç para kardeşim' dedi. 900 milyon lira falan buldular. Emlak Konut bize 'Ekspertiz değeri bu ama satış için üzerine satış yapmamız lazım' dedi. 1 milyar 85 artı KDV'ye bize sattılar. Eşi benzeri örneği Türkiye Cumhuriyeti'nde yok. Kendi antrenman tesisine para verip alan yok."

"İnsanların niye bunu takıldığını falan... Bunu söyleyen kişilerin bilgisi belgesi vardır elbette. Bizim düşünmediğimiz, bilmediğimiz bir şey vardır mutlaka. Söyleyen kişi, önemli bir kişi. Mutlaka çıkıp açıklar. Boş konuştuğunu söylemiyorum. Seçimler de bitti zaten. Belki zamanını kolluyordur."

"Sayın Ali Koç, size bunu söyledi mi? Sürekli bir araya geliyorsunuz."

Dursun Özbek: "Bu söylemin niye olduğunu, amacının ne olduğunu biliyorsunuz. Bilmiyormuş gibi davranmayın. Siyasi bir söz oldu o. Bizim amacımız siyaset yapmak değil. Siyasi cümleye cevap vermek zorunda değiliz."

"Bir spor kulübünün, yöneten kişilerin bu tarz söylemler içine girmesi son derece yanlış! Neyi, kimi, neyle itham ediyorsun. Bunu fazla konuşmamak lazım. Kamunun duymak istediği şeylerden biri değil bu. Arkadaş, Fenerbahçe de, Beşiktaş da, Trabzonspor da önemli kulüp. Her kulüp çok önemli. Her kulübe devletin muazzam desteği var. Borcumuzu 9 seneye yaymış ya, kim kimin borcunu 9 seneye yaymış. Bunu yapabilecek başka kim var."

"Bu söylemlere katılmıyorum. Devletimize müteşekkiriz. Yorulduğumuz yerde devletten yardım istiyoruz. Her kulübe ayrım yapmadan destek veriyorlar."