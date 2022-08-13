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Spor

Dursun Özbek: Hedefimiz belli; 23. şampiyonluk

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, maç öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
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Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray'da, taraftarlar bu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi ve satışa çıkan tüm biletleri tüketti.

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek de, bu gelişmeye kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Taraftarın ilgisinin kendisini mutlu ettiği belirten Özbek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

İşte Dursun Özbek'in mesajı:

"Bu akşamki maça gösterdiğiniz ilgi, beni ve tüm camiamızı ziyadesiyle mutlu etti. İyi günde kötü günde, Cumhuriyet'imizin 100. yılında bir olalım birlikte olalım. Hedefimiz belli; 23. şampiyonluk!

Güzel günler ve güzel haberler sizleri, bizleri bekliyor...

YAŞASIN GALATASARAY!"

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